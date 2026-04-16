“Solo para ellas”: El taller de shekeré que empodera a las mujeres a través del ritmo ancestral

Este jueves en el noticiero Cultura Al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, la periodista Angie Vélez conversó con Richard Parada, reconocido percusionista, maestro artesano y luthier venezolano, quien presentó una iniciativa fascinante que tendrá como escenario el Parque Cultural Tiuna El Fuerte: el taller “Solo para ellas”, un espacio dedicado al shekeré, ese instrumento de origen africano que fusiona la naturaleza de la tapara con el tejido artesanal.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Luigino Bracci

Escucha la entrevista aquí:

¿Quién es Richard Parada?

Richard Parada es un músico venezolano nacido en Caracas. Inició su estudio de la percusión en 1988-89 con maestros de la talla de Orlando Poleo, Jesús “Totoño” Blanco y Oscar Faride Mijar en la parroquia San Agustín. Posteriormente profundizó en la música afrovenezolana en Puerto Cabello, específicamente en el barrio San Millán, con maestros como Germán Villanueva y Nancy Hernández.

Fue parte del grupo Madera entre 1991 y 1994, agrupación con la que viajó por varios estados de Venezuela y realizó su primer viaje internacional a Santiago de Cuba en 1992. Allí conoció a su primer maestro de música afrocubana, Millán Galirreverí.

En 1999, conoció a sus maestros Regino Jiménez Sáenz y Ángel Bolaño, expandiendo aún más su conocimiento en el mundo de la percusión. Con más de 35 años de trayectoria, Richard Parada es actualmente licenciado en música con mención en percusión afrovenezolana y afrocaribeña . Se desempeña como intérprete, compositor, luthier y docente, y es director musical de los grupos Cabio Sile Shangó, Ritual Sónico y la Orquesta Afro Venezolana del movimiento “Notas en Red” .

¿Qué es el shekeré?

El shekeré —también conocido como agbé — es un instrumento de origen africano, específicamente de regiones como Nigeria y Costa de Marfil.

“Es originario de África. De Nigeria, Costa de Marfil, Oyo. De todos esos países de allá de África. Es la raíz” , explicó Parada.

El instrumento se construye a partir de una calabaza o camasa —como se le conoce en Venezuela—, a la que se le retira el pico, se vacían las semillas interiores y se le coloca una malla de cuentas o abalorios que al ser agitada produce el característico sonido.

“Allá en África, representa al hombre. Representa a la mujer. Tiene una representación muy significativa”, añadió el percusionista.

La llegada del shekeré a Venezuela

Richard Parada fue enfático al señalar que el shekeré no es un instrumento afrovenezolano, sino que llegó a Venezuela mucho después, a través de Cuba y Brasil.

“Yo soy defensor de mi música afrovenezolana. Así como estudio la música afrocaribeña, también defiendo mis tambores y mis tradiciones. Y siempre lo menciono: no es un instrumento de nuestras baterías y tambores afrovenezolanos” , aclaró.

Según relató, el maestro Mandingo le comentó que en 1979, cuando llegó a Venezuela, vio a un cantante tocar el instrumento en el Poliedro y tuvo que preguntar qué era. También fueron muchos los religiosos de la Santería o Regla de Ocha quienes comenzaron a traer la música afrocubana llamada güiro —que se toca en las fiestas de santos— y con ella, el shekeré.

El nacimiento del taller “Solo para ellas”

La idea del taller nació en pandemia, cuando Parada, teniendo muchas camasas almacenadas, decidió ofrecer un taller intensivo de shekeré. El éxito fue inmediato.

“Las chicas quedaron encantadas. Entonces dijeron: ‘Profesor, vamos a tratar de hacer un sabatino’. Yo le ofrecí hacer un módulo de cuatro clases. Solo para ellas” , recordó.

El nombre del taller responde al marco del mes de la mujer, aunque Parada aclara: “La mujer celebra el día todos los días del mundo, como dice mi mamá” .

Y para los caballeros que han preguntado por redes sociales cuándo habrá un taller para ellos, el mensaje es claro: “Por favor hermanos, no se me pongan celosos. Después vengo con ustedes”.

Sobre el taller

El taller “Solo para ellas” consta de cuatro sesiones sabatinas y está abierto a mujeres de todos los niveles, sin necesidad de experiencia previa.

“A mi taller han llegado personas que no han tenido nada que ver con el arte, que no han sido percusionistas nunca, y tocan muy bien el shekeré. Puedes llegar desde cero”, afirmó Parada.

Contenido del taller:

Historia del shekeré

Ritmos y técnicas del instrumento

Cantos tradicionales

Células musicales y su relación con campanas y claves

Práctica grupal

Una dinámica especial del taller es que Parada planea “hacerlas caminar por el parque tocando el shekeré”, para que la gente pueda apreciar el movimiento cultural que ocurre en Caracas.

Próximos pasos: el movimiento de mujeres shekeré

Al ser consultado sobre qué sigue después del taller, Parada reveló una visión más ambiciosa:

“Yo estaba pensando: sería bueno hacer un movimiento de mujeres tocando shekerés. Interesante. Así como lo hay en Brasil, como lo hay en África. Imagínate eso: con su vestimenta, tocando shekerés por las calles, cantando y siendo felices”.

El percusionista ya tiene experiencia en la creación de agrupaciones femeninas: durante su primer taller de shekeré en San Agustín, creó un grupo llamado “Las del Bembé” , un ensamble de mujeres que tocan shekerés, del cual es director.

LAS DEL BEMBE. ALLA VIENE UN CORAZON

El Parque Cultural Tiuna El Fuerte: Un templo del arte

El taller se realiza en el Parque Cultural Tiuna El Fuerte, un espacio que Parada describe como un “templo del arte en toda su manifestación” . Allí, el percusionista lleva ya dos años y medio dando clases de percusión.

“Siempre están pasando cosas hermosas: danza, acrobacia, gimnasia, percusión, diseño gráfico, graffiti, poesía, cine. Hay encuentro cultural constante. Y así como pasa allí, pasa en varias partes de Caracas y de Venezuela” , destacó

Ficha del taller

Nombre: Taller “Solo para ellas” de shekeré

Facilitador: Richard Parada

Inicio: Sábado 18 de abril

Horario: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. (puede extenderse hasta la 1:00 p.m.)

Duración: Cuatro sábados

Lugar: Parque Cultural Tiuna El Fuerte (Avenida Intercomunal del Valle, frente a la Residencia Longaray)

Certificación: Certificado de asistencia

Inscripciones y contacto

Las inscripciones están abiertas a través de:

El pago se realiza mediante pago móvil al Parque Cultural Tiuna El Fuerte para confirmar la participación.

Un mensaje de esperanza y cultura

Antes de despedirse, Richard Parada envió un mensaje sobre la importancia de visibilizar las actividades culturales que ocurren en el país.

“Ahorita hay un tema grande con el tambor. Nuestra selección de Venezuela tocó su tambor y cantó. Eso es Venezuela. Esas son las cosas positivas que pasan en nuestro país que no se mencionan. Yo respeto que hablen de otras cosas o sean tan negativos, pero aquí pasan cosas positivas a diario”.

Recordó que se aproximan celebraciones tradicionales como el Velorio de Cruz de mayo (todo el mes de mayo) y luego San Juan.