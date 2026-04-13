Delcy Rodríguez instaló mesa de diálogo para consensos laborales y sociales

Recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, tanto de bienes como de servicios, es el eje central de la Mesa de Diálogo Nacional para los Consensos Laborales y Sociales, instalada formalmente este lunes 13 de abril. Así se desprende de las declaraciones que ofreció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien lideró la reunión, donde participaron representantes del Estado, del sector privado, de la fuerza laboral activa, además de pensionados, pensionadas, jubilados y jubiladas del país.

Texto: Diario Vea / Fotos: Prensa Presidencial

«(…) Tenemos que actuar con responsabilidad, con conciencia, con criterio de realidad (…) He dicho ¿cuál es el objetivo inmediato que debemos tener para los trabajadores? Recuperar poder adquisitivo de bienes y servicios«, expresó en el encuentro celebrado en el Palacio de Miraflores, Caracas, sede del Gobierno nacional.

El 8 de abril, cuando se dirigió a la nación en cadena nacional de radio y televisión y anunció un aumento salarial a partir del 1o de mayo, entre otras medidas, una de las primeras decisiones que comunicó la Mandataria encargada fue la instalación desde ese mismo día de la Comisión para el Diálogo Laboral, que debe abarcar la Constituyente Laboral en curso y de Seguridad Social, con participación del sector público, sector privado, de trabajadores, trabajadoras, pensionados y pensionadas del país. Señaló que esta instancia debe permitir un «nuevo modelo de esa Venezuela que debe abrirse paso sin bloqueo, sin sanciones».

Delcy Rodríguez instala Mesa de Diálogo Laboral y Social, 13 de abril de 2026

Gobierno fajado en búsqueda de inversiones para tener ingresos

La mandataria encargada resaltó este lunes 13 de abril que está «llamando a construir un futuro de verdad: sostenible para los trabajadores del país, y que permita un crecimiento con equilibrio, que permita recuperar capacidades instaladas industriales en Venezuela, que las inversiones, que estamos nosotros ahorita fajados recibiendo inversionistas, alcanzando acuerdos, que esas inversiones sean para crear más empleo, que sean para tener ingresos acorde con el derecho de los trabajadores».

De inmediato añadió que es necesario «reconstruir un modelo que fue completamente, lo digo responsablemente, socavado por el bloqueo económico contra Venezuela«.

Hizo énfasis en que el bloqueo que ha vivido Venezuela «ha sido terrible», por lo que aún con más fuerza dijo: «Venezuela no merece seguir sancionada. Esa es una batalla que tenemos que lograr, la victoria en unión nacional».

Acto seguido pidió el apoyo de los presentes porque «no es mi pelea individual» lograr levantar las sanciones. «(…) Pido el apoyo del sector empresarial, pido el apoyo de los trabajadores. Que vayamos juntos sin posición partidista, política, ni de nada, sino la defensa de Venezuela», agregó.

Los daños del bloqueo y un país que sigue bloqueado

En su alocución, que duró menos de 10 minutos, mencionó los daños que han causado al país el bloqueo económico y las sanciones que mantiene Estados Unidos contra Venezuela desde marzo de 2015, entre ellos la pérdida del 99% de los ingresos y 642 mil millones de dólares, cifras que fueron explicadas reiteradamente por el presidente constitucional Nicolás Maduro en diversas oportunidades a lo largo de los últimos años, una de ellas el 12 de enero de 2023 ante la Asamblea Nacional (AN).

«Imaginen ustedes un Estado sin acceso a mercados financieros internacionales, un Estado que ni siquiera puede tener cuentas en el extranjero, un Estado cuyas cuentas con los recursos financieros del país fueron congelados, bloqueados y robados. Un Estado que sencillamente fue excluido del sistema económico, financiero y comercial predominante en el mundo. Esa es la realidad. Un Estado cuyos ingresos en divisas cayeron el 99%», expuso.

Más adelante comentó: «(…) Recuerdo (…) momentos muy duros. A los trabajadores, discúlpenme que lo diga en criollo, no hay que echarles ningún cuento, porque ustedes saben lo que significó perder el 99% de sus ingresos. Ustedes saben, y los empresarios también lo saben, lo que significó tener que cerrar actividades económicas, porque las cerraron, y como a partir del año 2020, 2021, empezamos un proceso de recuperación, pero aún en un país bloqueado».

«Venezuela está sancionada y está bloqueada, esa realidad no ha cambiado, y por eso a mí me parece fundamental este encuentro y este diálogo que debe ser permanente hasta que consigamos soluciones duraderas, sostenibles, para los trabajadores y para los sectores económicos del país», agregó.

Fue muy enfática al señalar que «sin hablarnos, sin entendernos, sin conocer la realidad, podemos estar condenados a dar pasos en falso que puedan incrementar aún más la situación compleja de ser un país bloqueado. Eso es un poco lo que pasa con la economía y también lo que debe ser el proceso de recomposición de las relaciones laborales, recomposición de los derechos de los trabajadores, que es fundamental».

Añadió que Venezuela ha vivido un proceso de precarización y esto se debe a que cayeron casi en un 100% los ingresos del país. ¿Cómo se sostiene eso?, preguntó.

En ese contexto, recordó, el Estado venezolano buscó fórmulas para acompañar a los sectores más vulnerables, los trabajadores, en los momentos más duros: «El Clap surgió para eso. Y los ingresos que en un momento tuvo Venezuela, mensualmente, se destinaban a alimentos y medicamentos para los hospitales. (…)».

Rodríguez resaltó que conoce el mundo laboral «muy bien» desde que era pequeña, pues su padre, Jorge Antonio Rodríguez, siempre luchó por las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras. Destacó que el fundador de la Liga Socialista se concentró en el sur del país en la Corporación Venezolana de Guayana. De igual forma resaltó que ella desde que ingresó a la Facultad de Derecho se dedicó al derecho laboral.

Recuperación de la capacidad industrial

En el acto informó que Venezuela muestra recuperación de 52% de la capacidad industrial instalada. «Si algo me preocupó como persona y como profesional, una vez que se hizo y arreció la agresión económica contra Venezuela, fue justamente la afectación que se estaba dando en el mundo laboral, en el ámbito de los derecho de los trabajadores, en el ámbito de la viabilidad de las empresas y la pérdida de capacidad industrial que tuvimos», reflexionó.

Seguidamente refiriéndose a la capacidad industrial instalada, mencionó: «Ya este año podemos decir que estamos en una recuperación de 52% de la capacidad instalada de Venezuela, pero en el año 2019 esa capacidad instalada estaba apenas en uso en 9%, por decir nada».

Privatizar Pdvsa sería el infierno de Venezuela

Tras denunciar que algunos sectores de la derecha extremista han pedido la privatización de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) la jefa de Estado indicó que eso sería el infierno para el país. Destacó que la industria petrolera estatal es «el principal sostén de los trabajadores», debido a que de ella provienen los principales recursos de la nación.

«La industria de los hidrocarburos, que es sostén del ingreso de los trabajadores, perdió 642 mil millones de dólares, que alguien aquí levante la voz y diga que Venezuela tiene derecho a las sanciones», manifestó, al tiempo que recordó que algunos sectores de la derecha extremista han pedido el bloqueo contra el país, un sector que, agregó, también ha asegurado que la «solución» es privatizar Pdvsa.

«(…) Yo he escuchado esas soluciones. Sería el infierno para Venezuela, sería nada lo que hemos vivido (…)».

Unión nacional para exigir cese del bloqueo

Luego de expresar que Venezuela no merece seguir sancionada, la Jefa de Estado encargada llamó a que en unión nacional se exija que EEUU levante el bloqueo que mantiene contra la tierra de Simón Bolívar.

«He llamado a la unión y al consenso nacional y los invito a ustedes también a una peregrinación para que una sola oración ecuménica, y yo digo ecuménica, no solo desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista político, partidista, social, económico, desde la diversidad, tengamos una sola voz, y es saber que el bloqueo le ha hecho mucho daño a Venezuela, pero mucho daño», puntualizó.

A punto de finalizar su intervención exhortó a los participantes en la Mesa de Diálogo a lograr consensos que favorezcan a todo el país.

«Pido, deseo y anhelo que los consensos que aquí se alcancen sean consensos para beneficio de todos y sean consensos que nos permitan en el futuro las revisiones legales que correspondan, que si hacen falta, si hacen falta actualizaciones, claro que hay que actualizar, pero que salga de ustedes, no de una oficina ni de un ministerio, que salga de ustedes», dijo.

«Encerrona hasta que alcancemos los consensos que Venezuela necesita», finalizó.

Esto dijeron los participantes en la mesa

Diálogo efectivo

En el evento, el presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos indicó que apuestan por el diálogo efectivo. «Lo vamos a impulsar desde nuestras trincheras, que el diálogo efectivo tenga resultados concretos para los trabajadores y trabajadoras, para los jubilados y jubiladas».

Reconocimiento del impacto de las sanciones

Leida León, presidenta de la Asociación de Sindicatos Independientes, señaló que «el mundo del trabajo en Venezuela afronta desafíos sin precedentes», por lo que celebran la realización de esta Mesa de Diálogo, dado que les da la oportunidad de «transitar los cambios y transformaciones con diálogo inclusivos».

En su intervención dijo además que reconocen y admiten que el bloqueo económico y las sanciones que mantiene Estados Unidos contra Venezuela hicieron mucho daño a la clase obrera. «Hoy expresamos el dolor y sufrimiento que hemos padecido junto a nuestras familias, y lo que queremos ahora es reivindicar a los débiles y continuar construyendo respuestas desde el diálogo inclusivo y con resultados». Dirigiéndose a la mandataria le manifestó que cuente con la organización laboral que preside para buscar resultados.

Revisión de la Lottt

Alejandro Disilvestro, presidente de la Comisión Laboral de Fedecámaras, expresó que la instancia que dirige «ratifica su total disposición a la mayor contribución en aras de conseguir el objetivo común de las mesa».

A su juicio, «no es solamente uno que otro artículo de la Ley de Trabajo que hay que revisar, sino que hay que revisar mucho el contexto legal en el cual se desempeña la empresa venezolana. Ese contexto tiene que ver con temas tributarios, económico y laboral». Agregó que la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) debe adecuarse a los «nuevos desafíos mundiales».

Hablar de forma clara, transparente y responsable

El presidente de la Federación de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias) de Venezuela (Fedeindustria), Orlando Camacho, indicó que es necesario «hablar de forma clara, transparente y responsable, y juntos, seguramente entre todos (…) podremos lograr una mejora al mundo laboral para el futuro de los jóvenes trabajadores de Venezuela».