Taller sobre derecho de autor e inteligencia artificial realizarán el Sapi y Monte Ávila Editores 🗓

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En un momento donde la tecnología redefine los límites de la creación, Monte Ávila Editores Latinoamericana, en alianza con el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), invita al taller especializado: “Derecho de Autor y la Inteligencia Artificial: Ámbito Literario”. El evento se llevará a cabo el próximo martes 28 de abril a las 10:00 AM, en los espacios de la Librería del Sur “Elsa Morales”, ubicada en la Galería de Arte Nacional (Plaza la Juventud, entre Av. México y Av. Bolívar), y es el segundo taller que realizan en conjunto ambas instituciones.

Texto y Fotos: Monte Ávila Editores

Este encuentro busca despejar las dudas legales y éticas que rodean el uso de herramientas generativas en el mundo de las letras. A través de ponencias dictadas por especialistas del SAPI, los asistentes podrán profundizar en ejes temáticos fundamentales:

  • Fundamentos del Derecho de Autor: Marco legal vigente para la protección de obras literarias.
  • Inteligencia artificial a favor de los autores: Cómo utilizar la tecnología como una aliada en el proceso creativo sin comprometer la originalidad.
  • Uso adecuado de la Inteligencia Artificial: Límites, ética y buenas prácticas para escritores y editores.

Un espacio de formación gratuita

Conscientes de la importancia de la actualización profesional en el sector literario, la actividad es totalmente gratuita. Sin embargo, debido al carácter especializado del taller, los cupos son limitados.

¿Cómo participar?

Los interesados deben garantizar su asistencia enviando sus datos personales (Nombre, Cédula y Teléfono) al correo electrónico: monteavilapromocion@gmail.com

Este evento cuenta con el respaldo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, reafirmando el compromiso institucional de brindar herramientas de vanguardia a la comunidad de escritores venezolanos.

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