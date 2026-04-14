Delcy Rodríguez insiste a Trump levantar sanciones para potenciar la inversión en Venezuela

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, lideró este martes una reunión con el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos, Kyle Haustveit, y la delegación de Energía de la nación norteamericana.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

Rodríguez, durante su intervención, recordó que le han insistido al presidente Trump “que en Venezuela deben cesar las sanciones” para que todas las inversiones puedan desarrollarse plenamente. En este particular, argumentó que un inversionista requiere seguridad jurídica.

Delcy Rodríguez recibe delegados del Departamento Energía EE.UU. y al subsecretario Kyle Haustveit

“Una licencia, lo voy a decir aquí y en todos los espacios, no brinda seguridad jurídica en la proyección del tiempo”, puntualizó, al tiempo que llamó al Gobierno estadounidense a mostrar toda la madurez que esto requiere para poder avanzar en la construcción de relaciones comerciales energéticas en el contexto del marco jurídico entre los dos países.

Durante la actividad, la presidenta encargada también estuvo acompañada por la encargada de Negocios y jefa de la Misión de los Estados Unidos ante Venezuela, Laura Dogu, la ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, Paula Henao, el presidente de Petróleos de Venezuela, Héctor Obregón, el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, entre otras autoridades.

El complejo mercado global de hidrocarburos

La presidenta encargada mencionó que actualmente, los conflictos bélicos han propiciado un mercado global de hidrocarburos “complicado” y que Venezuela, de no estar sancionada, hubiera podido ofrecer mejor “cooperación e intervención”. Asimismo, invitó a pensar en el futuro y los negocios a largo plazo y que en 20 a 30 años “se pueda ver el resultado de todas estas nuevas inversiones”.

Por otra parte, la jefa de Estado encargada confirmó que sostuvo encuentros con representantes de empresas como Conoco Phillips y ExxonMobil, entre otros «grupos», semanas después de la reforma de hidrocarburos que abrió el sector a inversión privada y extranjera.

«Hemos estado recibiendo distintos grupos de empresas, desde las más grandes, como Conoco, Exxon; ayer firmamos con Chevron. Hemos estado escuchando a todas las empresas, sus puntos de vista, sus recomendaciones», declaró la mandataria encargada.

Es importante recordar que este lunes, Rodríguez encabezó un acto de firma de un acuerdo estratégico de intercambio de activos energéticos entre la estatal Petróleos de Venezuela y la empresa estadounidense Chevron. En contexto, este convenio rubricado contempla el traspaso de una licencia en un campo de gas a cambio de la incorporación del campo petrolero Ayacucho 8 a la producción de la empresa mixta venezolana PetroPiar.