‎Clausura de la VI Bienal del Sur se realizará este sábado en el Museo de Bellas Artes 🗓

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Este sábado 18 de abril, la VI Bienal del Sur. Pueblos en Resistencia “El Poder de la Diversidad” cierra sus puertas al público. El acto de clausura se llevará a cabo a las 11:00 a.m. en la Cinemateca Nacional, Bellas Artes, Caracas.

Texto: Prensa Iartes

‎Durante seis meses, miles de visitantes han explorado las diferentes ópticas de los pueblos del Sur global, a través del arte expresan sus luchas políticas, sociales y culturales, tanto en la memoria colectiva como en la creatividad contemporánea.

Bajo el lema “El Poder de la Diversidad” esta sexta edición, consolidó su presencia en Caracas con una agenda cargada de actividades que se extendieron por espacios culturales y comunidades, sin limitarse a los espacios museísticos.

‎Asimismo, se desarrollaron de manera simultánea encuentros, intervenciones muralistas, cineforos, ofreciendo más de un centenar de visitas guiadas especializadas y conversatorios, que consolidaron la propuesta artístico-formativa.

‎‎Entre los hitos más importantes de esta sexta edición se encuentran el 2.° Encuentro del Pensamiento Estético en Progreso, el I Encuentro Regional de Arte Emergente para Distrito Capital y Miranda, así como la iniciativa del Semillero de las Artes de la Imagen y el Espacio.

‎Más allá de la participación de artistas consagrados, esta edición abrió sus puertas a talentos emergentes, estudiantes, investigadores, filósofos, voceros comunitarios, niños, niñas y docentes, quienes junto al público en general fueron protagonistas de resaltar y dar a conocer nuestra identidad.

El sábado 18 de abril de 2026
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