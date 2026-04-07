Inició la recepción de obras para el Salón Nacional de Arte “Elsa Morales” 2026 🗓

 • 0 Comentarios

Archivo

Desde este lunes 6 de abril, se abre la recepción de obras para la segunda edición del Salón Nacional de Arte “Elsa Morales”, certamen que rinde tributo a la destacada artista y poetisa venezolana, referente de las artes plásticas y las letras en el país. La convocatoria es impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), a través de la Fundación Museos Nacionales (FMN).

Texto: Prensa FMN

Los artistas interesados podrán consignar sus propuestas hasta el 12 de junio, de lunes a viernes en horario de oficina, en los siguientes centros de recepción habilitados por estado:

  • Anzoátegui: Galería de Arte Pedro Báez. Calle San Juan con calle Juncal, Sector La Matanza (Sede Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón), Barcelona. Tel: 0412-876.01.57. Instagram: @gapb_2024.
  • Aragua: Museo de Arte Contemporáneo de Maracay Mario Abreu (MACMA). Av. Constitución, entre calle Carabobo y Av. Ayacucho, Maracay. Tel: 0412-683.75.16. Instagram: @museomacmamcy.
  • Barinas: Museo de los Llanos. Av. 23 de Enero, al lado del Parque La Federación, Barinas. Tel: 0273-533.06.79. Instagram: @amigosdelmulla.
  • Bolívar: Museo de Arte Moderno Jesús Soto. Av. Germania, frente a McDonald’s, Ciudad Bolívar. Tel: 0424-915.40.58. Instagram: @museojesussoto.
  • Carabobo: Museo de Arte Valencia. Av. Bolívar Norte, cruce con calle Salom, Valencia. Tel: 0241-858.00.46. Instagram: @museodeartevln.
  • Caracas: Galería de Arte Nacional (GAN). Av. México, entre las estaciones Bellas Artes y Parque Carabobo, La Candelaria. Tel: 0212-574.90.60. Instagram: @galeriadeartenacional_ve.
  • Falcón: Museo de Arte Coro. Paseo Talavera con calle Hernández, Balcón Bolívar, Coro. Tel: 0268-251.56.58. Instagram: @museodeartecoro1988.
  • Guárico: Museo de la Ciudad de Calabozo. Calle 5 entre carreras 9 y 10, Casco Central, Calabozo. Tel: 0412-562.17.21. Instagram: @museocalabozo.
  • Lara: Museo de Barquisimeto. Carrera 15 entre calles 25 y 26, Centro Histórico, Barquisimeto. Tel: 0416-258.37.59. IG: @museo.barquisimeto.
  • Mérida: Museo de Arte Moderno Juan Astorga Anta (C.C. Tulio Febres Cordero, Mérida) y Museo de Arte de Tovar José Lorenzo de Alvarado (Coliseo El Llano, Tovar). Instagram: @mamjaamuseo / Instagram: @museodeartedetovaralvarado.
  • Monagas: Casa de la Cultura Prof. Inicita Aceituno. Av. Bolívar, al lado del Liceo Miguel José Sanz, Maturín. Tel: 0414-881.47.69. Instagram: @Imculmatcercadeti.
  • Sucre: Fundación Castillo San Antonio de la Eminencia. Av. Badaraco Bermúdez, Cerro del Castillo, Cumaná. Tel: 0414-840.50.19. Instagram: @castillodesucre.
  • Táchira: Museo de Artes Visuales y del Espacio (MAVET). Carrera 6 con calle 4, San Cristóbal. Tel: 0416-477.74.36. Instagram: @museodeartesvisualestachira.
  • Trujillo: Museo de Arte Popular Salvador Valero. Sector Carmona, frente al Parque Los Ilustres, Trujillo. Tel: 0412-126.25.84. Instagram: @musabal_ULA.
  • Yaracuy: Museo Carmelo Fernández. 2da Av. entre calles 14 y 15, Complejo Cultural Andrés Bello, San Felipe. Tel: 0416-263.81.06. Instagram: @museocarmelofernandez.
  • Zulia: Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB). Av. Libertador, Maracaibo. Tel: 0414-671.61.80. Instagram: @camliabermudez.

Las bases del concurso están disponibles en las cuentas de Instagram de las instituciones mencionadas, así como en las plataformas oficiales del MPPC ( Instagram: @minculturave), la FMN ( Instagram: @fundacionmuseos) y el Salón Nacional de Arte “Elsa Morales” ( Instagram: @salon.nacionaldearte).

La exhibición del Salón tendrá lugar a finales de 2026 en Caracas, recorriendo espacios de la FMN como el Museo Alejandro Otero, el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón y la Galería de Arte Nacional.

Del lunes 6 de abril al viernes 12 de junio de 2026
Convocatorias Noticias

GAN inauguró exposición “Lo que dejo atrás” de Rebecca Martínez Vásquez

marzo 28, 2026

Marco Cárdenas se presenta en el Museo de Bellas Artes con “El oficio de la imagen”

marzo 22, 2026

Actividades en el Salón Nacional de Arte Elsa Morales en el mes de febrero

febrero 5, 2026

"El talento no debe ser desperdiciado": Eduardo Borlandelli siembra arte y símbolos en los semilleros del futuro

enero 14, 2026

Ministro Ernesto Villegas inauguró el primer Salón Nacional de Arte Elsa Morales 2025 (+Fotos)

noviembre 30, 2025

Salón Nacional de Arte Elsa Morales será inaugurado este viernes en la GAN

noviembre 26, 2025

Ministerio de Cultura anuncia el primer listado de artistas para el Salón Nacional de Arte Elsa Morales 2025

septiembre 21, 2025

Fundación Museos Nacionales celebró los 84 años del nacimiento de la artista Elsa Morales (+Fotos)

septiembre 17, 2025

Iartes impulsa el talento artístico con su taller “Encuentro de dibujantes: Figura humana”

junio 5, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios