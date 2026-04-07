Inició la recepción de obras para el Salón Nacional de Arte “Elsa Morales” 2026 🗓

Desde este lunes 6 de abril, se abre la recepción de obras para la segunda edición del Salón Nacional de Arte “Elsa Morales”, certamen que rinde tributo a la destacada artista y poetisa venezolana, referente de las artes plásticas y las letras en el país. La convocatoria es impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), a través de la Fundación Museos Nacionales (FMN).

Texto: Prensa FMN

Los artistas interesados podrán consignar sus propuestas hasta el 12 de junio, de lunes a viernes en horario de oficina, en los siguientes centros de recepción habilitados por estado:

Anzoátegui: Galería de Arte Pedro Báez. Calle San Juan con calle Juncal, Sector La Matanza (Sede Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón), Barcelona. Tel: 0412-876.01.57. Instagram: @gapb_2024.

Galería de Arte Pedro Báez. Calle San Juan con calle Juncal, Sector La Matanza (Sede Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón), Barcelona. Tel: 0412-876.01.57. Instagram: @gapb_2024. Aragua: Museo de Arte Contemporáneo de Maracay Mario Abreu (MACMA). Av. Constitución, entre calle Carabobo y Av. Ayacucho, Maracay. Tel: 0412-683.75.16. Instagram: @museomacmamcy.

Museo de Arte Contemporáneo de Maracay Mario Abreu (MACMA). Av. Constitución, entre calle Carabobo y Av. Ayacucho, Maracay. Tel: 0412-683.75.16. Instagram: @museomacmamcy. Barinas: Museo de los Llanos. Av. 23 de Enero, al lado del Parque La Federación, Barinas. Tel: 0273-533.06.79. Instagram: @amigosdelmulla.

Museo de los Llanos. Av. 23 de Enero, al lado del Parque La Federación, Barinas. Tel: 0273-533.06.79. Instagram: @amigosdelmulla. Bolívar: Museo de Arte Moderno Jesús Soto. Av. Germania, frente a McDonald’s, Ciudad Bolívar. Tel: 0424-915.40.58. Instagram: @museojesussoto.

Museo de Arte Moderno Jesús Soto. Av. Germania, frente a McDonald’s, Ciudad Bolívar. Tel: 0424-915.40.58. Instagram: @museojesussoto. Carabobo: Museo de Arte Valencia. Av. Bolívar Norte, cruce con calle Salom, Valencia. Tel: 0241-858.00.46. Instagram: @museodeartevln.

Museo de Arte Valencia. Av. Bolívar Norte, cruce con calle Salom, Valencia. Tel: 0241-858.00.46. Instagram: @museodeartevln. Caracas: Galería de Arte Nacional (GAN). Av. México, entre las estaciones Bellas Artes y Parque Carabobo, La Candelaria. Tel: 0212-574.90.60. Instagram: @galeriadeartenacional_ve.

Galería de Arte Nacional (GAN). Av. México, entre las estaciones Bellas Artes y Parque Carabobo, La Candelaria. Tel: 0212-574.90.60. Instagram: @galeriadeartenacional_ve. Falcón: Museo de Arte Coro. Paseo Talavera con calle Hernández, Balcón Bolívar, Coro. Tel: 0268-251.56.58. Instagram: @museodeartecoro1988.

Museo de Arte Coro. Paseo Talavera con calle Hernández, Balcón Bolívar, Coro. Tel: 0268-251.56.58. Instagram: @museodeartecoro1988. Guárico: Museo de la Ciudad de Calabozo. Calle 5 entre carreras 9 y 10, Casco Central, Calabozo. Tel: 0412-562.17.21. Instagram: @museocalabozo.

Museo de la Ciudad de Calabozo. Calle 5 entre carreras 9 y 10, Casco Central, Calabozo. Tel: 0412-562.17.21. Instagram: @museocalabozo. Lara: Museo de Barquisimeto. Carrera 15 entre calles 25 y 26, Centro Histórico, Barquisimeto. Tel: 0416-258.37.59. IG: @museo.barquisimeto.

Museo de Barquisimeto. Carrera 15 entre calles 25 y 26, Centro Histórico, Barquisimeto. Tel: 0416-258.37.59. IG: @museo.barquisimeto. Mérida: Museo de Arte Moderno Juan Astorga Anta (C.C. Tulio Febres Cordero, Mérida) y Museo de Arte de Tovar José Lorenzo de Alvarado (Coliseo El Llano, Tovar). Instagram: @mamjaamuseo / Instagram: @museodeartedetovaralvarado.

Museo de Arte Moderno Juan Astorga Anta (C.C. Tulio Febres Cordero, Mérida) y Museo de Arte de Tovar José Lorenzo de Alvarado (Coliseo El Llano, Tovar). Instagram: @mamjaamuseo / Instagram: @museodeartedetovaralvarado. Monagas: Casa de la Cultura Prof. Inicita Aceituno. Av. Bolívar, al lado del Liceo Miguel José Sanz, Maturín. Tel: 0414-881.47.69. Instagram: @Imculmatcercadeti.

Casa de la Cultura Prof. Inicita Aceituno. Av. Bolívar, al lado del Liceo Miguel José Sanz, Maturín. Tel: 0414-881.47.69. Instagram: @Imculmatcercadeti. Sucre: Fundación Castillo San Antonio de la Eminencia. Av. Badaraco Bermúdez, Cerro del Castillo, Cumaná. Tel: 0414-840.50.19. Instagram: @castillodesucre.

Táchira: Museo de Artes Visuales y del Espacio (MAVET). Carrera 6 con calle 4, San Cristóbal. Tel: 0416-477.74.36. Instagram: @museodeartesvisualestachira.

Museo de Artes Visuales y del Espacio (MAVET). Carrera 6 con calle 4, San Cristóbal. Tel: 0416-477.74.36. Instagram: @museodeartesvisualestachira. Trujillo: Museo de Arte Popular Salvador Valero. Sector Carmona, frente al Parque Los Ilustres, Trujillo. Tel: 0412-126.25.84. Instagram: @musabal_ULA.

Museo de Arte Popular Salvador Valero. Sector Carmona, frente al Parque Los Ilustres, Trujillo. Tel: 0412-126.25.84. Instagram: @musabal_ULA. Yaracuy: Museo Carmelo Fernández. 2da Av. entre calles 14 y 15, Complejo Cultural Andrés Bello, San Felipe. Tel: 0416-263.81.06. Instagram: @museocarmelofernandez.

Museo Carmelo Fernández. 2da Av. entre calles 14 y 15, Complejo Cultural Andrés Bello, San Felipe. Tel: 0416-263.81.06. Instagram: @museocarmelofernandez. Zulia: Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB). Av. Libertador, Maracaibo. Tel: 0414-671.61.80. Instagram: @camliabermudez.

Las bases del concurso están disponibles en las cuentas de Instagram de las instituciones mencionadas, así como en las plataformas oficiales del MPPC ( Instagram: @minculturave), la FMN ( Instagram: @fundacionmuseos) y el Salón Nacional de Arte “Elsa Morales” ( Instagram: @salon.nacionaldearte).

La exhibición del Salón tendrá lugar a finales de 2026 en Caracas, recorriendo espacios de la FMN como el Museo Alejandro Otero, el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón y la Galería de Arte Nacional.