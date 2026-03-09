Viceministra Mary Pemjean: “La mujer es la principal arquitecta de nuestra identidad cultural”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio conversó en el Noticiero Cultural Día sobre el papel protagónico de la mujer en la preservación de las tradiciones y su visibilización a través de políticas de Estado como la Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos/ Fotos: Redes Sociales

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Noticiero Cultural Día, transmitido por Alba Ciudad 96.3 fm, conducido por la periodista Oriana Chirinos, recibió a la viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio, Mari Pemjean, para conversar sobre el rol fundamental que desempeña la mujer venezolana como sostén y transmisora de la identidad cultural del país.

Durante la entrevista, la viceministra ofreció una reflexión profunda sobre cómo el Estado venezolano ha asumido la tarea de visibilizar y fortalecer el aporte femenino en el ámbito cultural, reconociendo a la mujer no como una figura secundaria o de apoyo, sino como la verdadera columna vertebral de la tradición.

La mujer como protagonista, no como acompañante

Al ser consultada sobre cómo el Estado formaliza el aporte de la mujer en la cultura, Pemjean fue enfática en señalar que más que una formalización, lo que existe es un fomento irrestricto a la participación protagónica de la mujer. “La verdadera identidad cultural está muy arraigada en la mujer venezolana. Cuando hablamos de cultura como el todo, como lo que somos, como lo que hacemos, ahí ha estado la mujer permanentemente”, afirmó.

La viceministra destacó que Venezuela es una comunidad matriarcal donde la mujer participa activamente en cada acción de las organizaciones comunitarias, y es precisamente en esas organizaciones donde reside toda la tradición cultural. “El Estado venezolano lo que ha hecho es relevar, hacer que sea más notorio y más visible el hecho de que ahí está la mujer, que ella es la tradición como tal, que ella es la identidad cultural”.

La Gran Misión Viva Venezuela: un instrumento de visibilización

Pemjean destacó el papel fundamental que ha jugado la Gran Misión Viva Venezuela en el reconocimiento y proyección del trabajo femenino. “Esa gran misión ha logrado visibilizar a todos nuestros cultores y cultoras, y ha hecho que también se vea la capacidad que han tenido las mujeres de mantener la tradición”, explicó.

La viceministra subrayó que ha sido gracias al trabajo de enseñanza de las mujeres que los niños, niñas y jóvenes se identifican con lo venezolano. “Siguen construyendo identidad a través de las danzas, de las músicas, de las artesanías, de esos tejidos que se hacen cuando se conoce y se aprecia lo que fueron nuestras abuelas, nuestros ancestros. Ese es un trabajo que normalmente hace la mujer”.

Este reconocimiento ha ido acompañado de políticas de Estado integrales que apoyan a la mujer desde todas las áreas, incluyendo lo social y lo económico. “Por eso vemos a muchas mujeres emprendedoras, a muchas mujeres que todos los días están participando en cada una de las políticas de Estado que se generan”, agregó.

La mujer como imagen país en el escenario internacional

En la segunda parte de la entrevista, la periodista Oriana Chirinos preguntó cómo garantiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura que el legado cultural femenino sea el eje central de la nueva imagen que Venezuela proyecta al mundo.

“La garantía está en las políticas de Estado que se crean, en especial en lo que ha sido la Gran Misión Viva Venezuela en el eje número 5, cuando hemos internacionalizado a través de la gran misión la identidad venezolana, las tradiciones, el patrimonio”, respondió Pemjean.

La viceministra destacó que esta proyección internacional se ha hecho con un enfoque especial en la mujer: “Proyectando a la mujer venezolana que canta, que baila, que danza, que teje”. Mencionó como grandes referentes a figuras como Cecilia Todd, quien recientemente celebró su cumpleaños y cuya voz “ha logrado traspasar la frontera de Venezuela y que el mundo entero conozca gran parte de nuestra música”.

Asimismo, destacó a mujeres como las integrantes del grupo Herencia, que tocan tambores, “dejando referentes de que ese instrumento no es sólo de hombres, sino también de mujeres”, así como a Luisana Pérez, Marants, y otras cultoras que han salido del país a llevar el mensaje de la identidad cultural venezolana.

“Ellas han dado esa proyección de la Venezuela que estamos construyendo, en donde lo propio es más importante que cualquier otra cosa, donde nos sentimos más orgullosos cada día de lo que somos y de lo que nos enseñaron todos nuestros ancestros”, enfatizó.

La tradición sembrada en la mujer

Pemjean concluyó su participación reafirmando la idea central de su reflexión: la mujer como pilar fundamental de la identidad cultural. “En ese arraigo de la tradición está totalmente sembrada la mujer. Es gracias a la mujer que existe la identidad cultural. Nosotros simplemente hemos logrado, a través de la Gran Misión Viva Venezuela, hacer muy visible cada día más, dentro y fuera de Venezuela, ese legado”.

La viceministra agradeció el espacio del Noticiero Cultural Día para compartir estas reflexiones en una fecha tan significativa, y reafirmó el compromiso del Estado venezolano con seguir apoyando y visibilizando el trabajo de las mujeres en la cultura.