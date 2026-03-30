Realizaron concierto “Un Canto a la Mujer Venezolana” en la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera

El pasado 27 de marzo, los muros del Cuartel San Carlos, hoy denominada Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera, se vistieron de gala para recibir “Un Canto a la Mujer Venezolana”, evento organizado con mística y compromiso por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Misión Cultura y en un esfuerzo conjunto con el Gobierno de Caracas, que trascendió lo musical para transformarse en un abrazo colectivo.

Misión Cultura (Texto: Luis Rebolledo / Fotos: Luis Hernández)

El programa ofreció un repertorio variopinto que recorrió las venas de nuestra geografía sonora, logrando una conexión genuina a través de las voces excepcionales de Luis Miguel Badaracco, Vidal Colmenares, Joseph Uviedo y Francisco Brito, quienes con una sensibilidad magistral supieron interpretar la esencia femenina con versos que honraron la vida en cada nota.

La solvencia técnica y la majestuosidad de la Banda Marcial Caracas fueron, sin duda, el corazón que marcó el pulso de esta jornada de orgullo nacional. Bajo una ejecución impecable, la institución demostró su jerarquía histórica brindando un acompañamiento de altísima precisión que realzó la labor de los solistas, manteniendo un equilibrio sonoro perfecto.

Ademas, los arreglos permitieron que el ensamble luciera una sonoridad brillante y orgánica, destacando especialmente en la presentación de su repertorio propio. Las piezas instrumentales de la Banda exhibieron un virtuosismo académico envidiable, que fluyeron con naturalidad en el patio central de la Casa Cultural, dejando en el aire la certeza de que la excelencia musical y la gestión cultural caminan de la mano para el disfrute de nuestro pueblo.