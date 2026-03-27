Inaugurada la exposición “Reveladas” en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón

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El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, inauguró la exposición “Reveladas, 25 rostros de la resiliencia” en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón (Maccar), donde acompañó la entrega de reconocimientos a 25 mujeres venezolanas. La iniciativa busca visibilizar el impacto transformador de la mujer en la sociedad venezolana, a través de un reportaje fotográfico que recoge la cotidianidad, los desafíos y los logros de las féminas en distintos ámbitos.

Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo / Fotos: Gustavo Quintana)

Durante la actividad, el ministro Raúl Cazal, expresó que a lo largo de la historia la mujer ha tenido una participación en todos los aspectos. Además felicitó y reconoció el aporte de las mujeres durante esta iniciativa, quienes colocaron sus rostros para evidenciar un instante de sus vidas.

“Quiero felicitar a todas las mujeres que forman parte de Reveladas. La mirada de la vida es siempre diferente, pero sobre todo cuando existe empatía, en búsqueda de la sensibilidad humana”, expresó el ministro Cazal.

La muestra captada por la fotógrafa Angelis Gutiérrez, constituye un registro histórico del rol femenino como motor de reconstrucción social.

El ministro resaltó que existen mujeres gigantes y anónimas, y que el amor las acompaña, como es Cilia Flores que un día como hoy está secuestrada junto a su compañero, el presidente Nicolás Maduro.

Finalmente, Iris De Franca, presidenta de la Fundación Más Iguales en Venezuela, resaltó que la exposición es un aporte a la valorización de la mujer para reducir las brechas de desigualdad.

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