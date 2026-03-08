Ministro Ernesto Villegas reconoció la lucha de las mujeres en su día

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, resaltó este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la novedad de que sea el primero que se celebra con una mujer en la Presidencia del país. Igualmente, saludó a todas las luchadoras venezolanas, “desde las más humildes y sencillas de nuestro pueblo, hasta las de mayor figuración en distintos ámbitos del quehacer humano”, y resaltó la participación en la consulta popular del día hoy.

También se solidarizó con las víctimas de violencia, con quienes padecen enfermedades y guerras y las privadas de libertad, dentro y fuera de Venezuela, dedicando una mención especial a la diputada Cilia Flores.

A continuación, el texto completo:

Primer Día Internacional de la Mujer que se celebra en Venezuela con una de ellas con el bastón de mando en el Palacio de Miraflores. Mi saludo a todas las luchadoras venezolanas, desde las más humildes y sencillas de nuestro pueblo, hasta las de mayor figuración en distintos ámbitos del quehacer humano, especialmente para aquellas que hoy impulsan y participan en la consulta popular de proyectos comunales a todo lo ancho y largo de Venezuela.

Mi solidaridad con todas las que han sido víctimas de violencia de todo tipo y que defienden su derecho a la igualdad frente a la necedad del patriarcado abierto o velado. Una palabra especial para las que en este minuto padecen enfermedades y guerras —como las de Asia Occidental— y las privadas de libertad, dentro y fuera de Venezuela, incluida nuestra compatriota Cilia Flores allá en EEUU junto al presidente Nicolás Maduro.

Sirvan estas líneas como pétalos para ustedes. A las de mi familia, encabezadas por mi amada esposa, se los doy personalmente.

