Un Canto a la Mujer Venezolana: Gala musical en la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera

Bajo el lema “Un atardecer de gala para honrar la vida y la esencia de nuestra mujer”, la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera abrirá sus puertas este viernes 27 de marzo para recibir el concierto Un Canto a la Mujer Venezolana, un evento que promete una experiencia estética de alto nivel en la que la música se convierte en vehículo de admiración, respeto y reconocimiento a la mujer venezolana.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa MPPC / Fotos Prensa MPPC

La cita es a las 4:00 de la tarde, en el Cuartel San Carlos, ubicado en la parroquia Altagracia, adyacente al Panteón Nacional. La entrada es libre y la actividad está organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Misión Cultura, en conjunto con el Gobierno del Distrito Capital.

Voces masculinas rinden pleitesía a la mujer

En un gesto de profunda caballerosidad artística, un selecto grupo de voces masculinas con amplia trayectoria nacional se unirá para rendir homenaje a la mujer en su mes. Los maestros Luis Miguel Badaracco, Vidal Colmenares, Joseph Uviedo y Francisco Brito, reconocidos por su versatilidad y dominio del repertorio contemporáneo, popular y tradicional, serán los encargados de interpretar un programa musical que recorre las fibras más sensibles de la identidad venezolana.

La Banda Marcial de Caracas: 161 años de historia y tradición

El respaldo sonoro de la tarde estará a cargo de la Banda Marcial de Caracas, la institución musical más antigua de Venezuela, cuyas poderosas notas y cuidados arreglos orquestales brindarán el marco perfecto para este diálogo entre el canto y la historia.

Fundada el 17 de diciembre de 1864 por decreto del entonces presidente de la República, el Mariscal Juan Crisóstomo Falcón, la agrupación nació inicialmente como la banda del Ministerio de Guerra y Marina, con el propósito de cubrir el vacío musical dejado por la Guerra Federal . En sus inicios, además de cumplir funciones comunicacionales en el campo de batalla, las bandas marciales animaban a las tropas y anunciaban los triunfos.

Con la llegada de la paz, la Banda Marcial dejó atrás su carácter estrictamente militar para convertirse en un ensamble musical dedicado a la difusión del patrimonio musical venezolano, participando en las tradicionales retretas de la Plaza Bolívar y acompañando los momentos más solemnes de la vida ciudadana . En 1983, fue declarada Patrimonio Artístico de la Nación por la Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico.

A lo largo de sus 161 años de historia, la batuta de la Banda Marcial ha estado en manos de maestros de renombre como Pedro Elías Gutiérrez, autor del Alma Llanera, quien la dirigió por casi cuatro décadas; Albino Abbiati, su primer director; y Rosa Briceño Ortiz, la primera mujer en dirigir orquestas en Venezuela.

Una fusión de tradición y emotividad

La fusión entre las voces solistas y la majestuosidad de la banda promete una atmósfera de elegancia y emotividad, elevando cada interpretación a un nivel de excelencia técnica y calidez humana . El repertorio, que incluye piezas contemporáneas, populares y tradicionales, ha sido concebido como un tributo a la fuerza, la gracia y la resiliencia de la mujer venezolana, columna vertebral de la sociedad.

Invitación abierta al público caraqueño

La Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera —espacio que lleva el nombre del “Cantor del Pueblo“— se erige hoy como un centro de encuentro para la libertad y la cultura, abriendo sus puertas a todo el público caraqueño para disfrutar de este homenaje a través del lenguaje universal de la música . La invitación es a ser parte de una tarde donde la cultura, la tradición y el sentimiento se dan cita para celebrar la esencia de la mujer venezolana.

Evento: Un Canto a la Mujer Venezolana

Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera (Cuartel San Carlos, parroquia Altagracia, adyacente al Panteón Nacional)

Entrada: Libre