“Cuentos con corazón de arepa” emprende un viaje por la identidad venezolana en el Teatro San Martín 🗓

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Este sábado 18 y el domingo 19 de abril, a las 3:00 p.m., el Teatro San Martín en Caracas, presentará la pieza teatral “Cuentos con Corazón de Arepa”, a cargo de la agrupación La Puerta Laboratorio Teatral y bajo la dirección general de Yajaira Gangoo.

Texto: Prensa CNT

‎La propuesta combina el teatro, la danza y el relato oral a través de una selección de anécdotas e historias ancestrales, que busca conectar a los asistentes con la identidad popular, las tradiciones, la riqueza y los valores de la herencia histórica del país.

‎En “Cuentos con corazón de arepa”, una joven reconocida por su extrema bondad y un joven de nobles sentimientos denominado Pedazo de Pan, son los personajes centrales que buscan durante la trama el amor y la nobleza.

‎El elenco está conformado por los narradores Carmen Suárez, Leonardo Ayala y Yajaira Gangoo. En el equipo técnico, Melvin Escalante que se encarga del sonido, mientras que la escenografía es de Galería Casaduo y la utilería de La Puerta Laboratorio Teatral.

‎Las funciones se llevarán a cabo en la sede del Teatro San Martín, adyacente a la estación del Metro Artigas, Caracas.  Las entradas en promoción: dos boletos por Bs. 2.500 y uno por Bs. 1.500. ‎

‎Esta producción se integra a la agenda cultural de la Compañía Nacional de Teatro, ente adscrito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con el objetivo de posicionar este centro de las artes escénicas para el encuentro de las familias y el desarrollo de la creación artística.

Del sábado 18 al domingo 19 de abril de 2026
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