Saime desplegará “La Gran Toma de Caracas” a partir del 6 de abril para masificar la cedulación en la capital

Más de 100 funcionarios, 9 tráilers y 11 unidades móviles recorrerán zonas como Cota 905, El Valle y Catia para garantizar que ningún capitalino se quede sin su documento de identidad.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Redes Sociales

A partir del próximo lunes 6 de abril, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) pondrá en marcha un operativo especial denominado “La Gran Toma de Caracas”, con el objetivo de masificar el acceso a los documentos de identidad en la ciudad capital .

La iniciativa, anunciada a través de las redes sociales del organismo, representa una respuesta para agilizar los trámites pendientes y descongestionar las oficinas principales, llevando la capacidad operativa del Estado directamente a las parroquias y sectores populares . «El objetivo es acercar los servicios del Estado al ciudadano, garantizando el derecho a la identidad de forma eficiente y sin intermediarios», destaca el ente identificador .

Despliegue masivo en tres puntos clave

Según la información oficial, la primera jornada del operativo se llevará a cabo de manera simultánea en Cota 905, El Valle y Catia . En estos puntos se realizará el despliegue más grande de cedulación, independientemente de si los ciudadanos se encuentran en la avenida principal o en las zonas de mayor altura.

«El Saime se despliega por toda la capital para que nadie se quede sin su identificación. Desde la Cota 905 hasta lo más alto de Catia, llegaremos a todos lados», señala el texto publicado por la institución en Instagram .

Logística y capacidad operativa

Para garantizar el éxito de esta jornada, el Saime ha dispuesto un importante despliegue técnico y humano:

Talento humano: Más de 100 funcionarios capacitados ofrecerán atención rápida y efectiva.

Infraestructura móvil: Un total de 9 tráilers y 11 unidades móviles, equipados con tecnología de punta, permitirán procesar los datos en tiempo real, llegando incluso a las zonas de difícil acceso o con mayores dificultades de movilización.

Este operativo se suma a otras jornadas de cedulación realizadas por el Saime en lo que va de año, como la segunda fase de la “Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria”, que durante el mes de febrero atendió a 14 estados del país.

Recomendaciones para los usuarios

El ente identificador recuerda a los ciudadanos que:

Quienes realizaron recientemente el trámite de cedulación (primera vez o renovación) tienen un plazo de hasta seis meses para retirar el documento .

Las personas que renovaron su cédula en los últimos seis meses no pueden realizar nuevamente el trámite, salvo en casos de pérdida o robo debidamente denunciados .

Para la cedulación de niños y niñas por primera vez, se debe presentar el acta de nacimiento original y el niño debe tener al menos 9 años de edad, acompañado de su representante.

El Saime invita a la colectividad a mantenerse atenta a la ubicación específica de los puntos móviles en sus respectivas parroquias a partir de este lunes 6 de abril.