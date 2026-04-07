Artemis II pasó por detrás de la Luna y ya inició el viaje de regreso a casa

Este lunes en la noche, la misión Artemis II completó la parte más emocionante de su recorrido espacial. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se han convertido oficialmente en los humanos que más lejos han viajado desde la Tierra. Después de más de medio siglo de ausencia, Artemis II marcó el retorno de una misión tripulada estadounidense a la órbita de la Luna, con un sobrevuelo específico por la cara oculta del satélite.

Texto: El Periódico, Infobae y Alba Ciudad (LBR) / Fotos: NASA

En esa instancia, la nave permaneció incomunicada con la Tierra durante un lapso de 50 minutos, un intervalo que les permitió contemplar un eclipse solar en el momento en el que la Luna se interpuso entre ellos y el astro rey. Asimismo, el procedimiento evidenció la autonomía de los sistemas de la cápsula Orion y abrió la puerta a futuras misiones, según consignó la revista Nature.

Los cuatro astronautas sobrevolaron la llamada “cara oculta” del satélite (considerada por la NASA como un laboratorio natural clave para comprender la historia lunar y el origen del Sistema Solar) y se convirtieron en los humanos que más lejos han viajado desde la Tierra, superando la distancia máxima registrada por la misión Apolo 13, de acuerdo con informes detallados por la agencia estadounidense: alcanzaron los 406.771 kilómetros de distancia desde la Tierra durante su sobrevuelo por el hemisferio oculto de la Luna.

Después de cruzar la región antípoda y reanudar el contacto con el centro de control, la astronauta Christina Koch transmitió un mensaje de calma y optimismo: “Es un gusto volver a estar en comunicación con ustedes. Estamos de camino en regreso a la Tierra”, según informó la NASA en sus comunicados oficiales. El regreso de la cápsula Orión se desarrollará durante cinco días, periodo en el que la tripulación continuará transmitiendo datos científicos y material visual obtenido durante el trayecto.

El hemisferio oculto de la Luna se distingue por su relieve abrupto y mayor cantidad de cráteres respecto de la cara visible desde la Tierra. Presenta superficies considerablemente más secas y montañosas, con menos planicies volcánicas, según detalló la NASA.

Para el momento del sobrevuelo, alrededor del 20% de esta zona recibía luz solar, por lo que los astronautas debieron adaptar sus mediciones. La agencia estadounidense explicó: “Los ojos y el cerebro humanos son muy sensibles a los cambios sutiles de color, textura y otras características de la superficie”, lo que resalta la importancia de la observación directa frente a la automatización de los instrumentos robóticos.

Tras finalizar este recorrido, en el que la nave ha llegado a situarse a apenas 6.400 kilómetros de la superficie lunar, ahora llegó el momento de emprender el camino de vuelta a la Tierra.

Este martes, en el sexto día de vuelo de la misión, la nave espacial Orión se alejará progresivamente del entorno gravitatorio de la Luna y los astronautas tendrán que realizar maniobras como, por ejemplo, un encendido técnico de los motores.

Este procedimiento formará parte de una serie de correcciones necesarias para asegurar que el vehículo se mantenga en la trayectoria correcta. Después, según estipula el programa, los astronautas llevarán a cabo varias comunicaciones con la sala de control para reportar todo lo que han observado durante esta última etapa cerca de la Luna.

Cronograma de la misión

El miércoles, la atención se centrará en realizar pruebas prácticas relacionadas con la seguridad y el control de la nave. En primer lugar, la tripulación pondrá a prueba su capacidad de reacción ante posibles eventos de radiación intensa, como tormentas solares. Para ello, utilizarán los recursos disponibles a bordo con el fin de construir un refugio improvisado que les protegerá en caso de emergencia.

Este tipo de ensayos será fundamental para futuras misiones más largas en el espacio profundo. Además, se recopilarán datos sobre los niveles de radiación dentro de la nave. Hacia el final del día, los astronautas asumirán temporalmente el control manual de la nave y ejecutarán diversas maniobras, evaluando diferentes modos de orientación y comprobando cómo responde el sistema en situaciones reales.

El jueves, el último día completo en el espacio, estará dedicado principalmente a la preparación del regreso. La tripulación repasará todos los procedimientos relacionados con la reentrada en la atmósfera y el amerizaje, además de mantener comunicación con el equipo de control en tierra para resolver dudas. Se realizará otra maniobra de corrección de trayectoria para asegurar que todo siga el curso previsto.

También se llevarán a cabo pruebas adicionales, incluyendo sistemas alternativos en caso de fallo del inodoro y evaluaciones de prendas de compresión diseñadas para mitigar efectos físicos al volver a la gravedad terrestre. Los astronautas medirán su cuerpo, evaluarán la comodidad de estas prendas y completarán cuestionarios que ayudarán a mejorar futuros diseños.

Finalmente, el viernes estará enfocado en el retorno seguro a la Tierra. Se ejecutará la última corrección de trayectoria para garantizar que la cápsula siga el camino adecuado. La tripulación reorganizará el interior de la nave, guardará el equipo y se colocará nuevamente los trajes espaciales. Posteriormente, el módulo principal se separará del módulo de servicio, dejando expuesto el escudo térmico que protegerá la nave durante la reentrada, cuando se alcanzarán temperaturas extremadamente altas.

Tras superar esta fase crítica, se desplegarán varios sistemas de paracaídas en secuencia para reducir la velocidad de forma controlada. Finalmente, alrededor de las dos de la madrugada del sábado (hora peninsular española), la cápsula con los astronautas amerizará en el océano, donde equipos especializados estarán listos para recuperar a la tripulación y dar por concluida la misión.

Saludo de Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump conversó y agradeció su valentía a los cuatro tripulantes de la nave Orión de Artemis II, quienes le relataron en vivo sus experiencias tras navegar por el lado oscuro de la luna en la etapa cumbre de su misión antes de iniciar su regreso a la tierra. En una llamada entre los cuatro miembros de Artemis II y Trump transmitida por la NASA, el capitán Víctor Glover indicó que estuvieron especialmente ocupados al pasar por el lado oculto de la luna, cuando quedaron sin comunicación con la tierra por más de 40 minutos, porque necesitaban registrar las variaciones de la superficie lunar en este lado poco conocido.

Trump, quien agradeció a los astronautas por su ”valentía”, aprovechó para recordar que la bandera estadounidense volverá al satélite lunar para dejar “no solo huellas” sino para establecer “una misión permanente”. El mandatario también preguntó a los tripulantes ”cuál es la parte más inolvidable de este día histórico”, a lo que el comandante, Reid Weisman, respondió: “Vimos cosas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en el programa Apolo”.

¿Qué es la cara oculta de la Luna? ¿Por qué es un error llamarla “lado oscuro”?

La cara oculta de la Luna no puede verse nunca desde la Tierra debido a un fenómeno conocido como “rotación sincrónica”, ya que nuestro satélite tarda tanto en girar sobre su propio eje como en completar una órbita de la Tierra.

Por este motivo, esta cara es conocida erróneamente como “lado oscuro”, pese a que sí es iluminada por el Sol y experimenta igualmente tanto el día como la noche. Una conocida canción de Pink Floyd y hasta una película de la serie Transformers han ayudado a popularizar este error.

La nave espacial soviética Luna 3 fue la primera en realizar primeras fotografías de la cara oculta de la Luna en octubre de 1959. Tomó 29 imágenes a 66.700 km de distancia, la cuales evidenciaban un terreno montañoso y dos regiones oscuras.

Si bien con el tiempo se han enviado sondas a muchísimos sitios del espacio y se tienen fotografías de la cara oculta de la Luna, no fue sino hasta el 3 de enero de 2019 que la sonda espacial china Chang’e 4 alunizó por primera vez en la historia en dicha zona. Luego, en 2024, la sonda china Chang’e 6 volvió a alunizar en el lado oculto, tomó muestras, despegó y las trajo a la Tierra, también por primera vez en la historia. Ambos fueron logros espectaculares de la Agencia Espacial China (CMSA).

Dicha institución planea llevar a sus primeros astronautas (taikonautas) a la Luna antes de 2030, lo que ha activado una carrera espacial entre los asiáticos y la NASA estadounidense, que ha puesto el programa Artemis con el acelerador a fondo para intentar superarlos.

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