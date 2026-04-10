Película “Alí Primera” conquistó premio a Mejor Largometraje de Ficción en Espiga Fest 2026

La película «Alí Primera», dirigida por el cineasta Daniel Yegres, obtuvo el premio a Mejor Largometraje de Ficción en la cuarta edición del Festival de Cine de Portuguesa Espiga Fest 2026. El galardón consolida la trayectoria del filme en el circuito cinematográfico internacional.

Texto: Telesur y Diario VEA

El evento, celebrado del 26 al 29 de marzo en el estado Portuguesa (en el occidente venezolano), funcionó como espacio de encuentro para creadores nacionales e internacionales dedicados al cine independiente y las nuevas narrativas. El jurado otorgó el máximo reconocimiento a esta obra que rinde homenaje a la vida del emblemático cantautor venezolano, referente de las luchas sociales en América Latina.

Producción e impacto cultural

La cinta es una producción de HUMANA CINE y constituye la primera obra cinematográfica de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida. Esta iniciativa gubernamental busca impulsar la cultura venezolana a través de diversas expresiones artísticas.

El largometraje ha recorrido múltiples festivales globales y suma distinciones por su propuesta artística, valor histórico e impacto cultural. El reconocimiento en el Espiga Fest reafirma la relevancia de la pieza en la cinematografía venezolana reciente y su aporte a la memoria e identidad latinoamericana.

La cuarta edición del Espiga Fest se ratifica como una plataforma clave para el cine emergente. El festival brinda visibilidad a producciones con narrativas comprometidas y alto rigor estético, y fortalece el intercambio audiovisual en la región.