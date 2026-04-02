Rusia enviará segundo buque con petróleo a Cuba

El gobierno de la Federación de Rusia confirmó el envío de un segundo cargamento de petróleo hacia Cuba, en un esfuerzo por aliviar la aguda crisis energética que atraviesa la isla caribeña, producto del bloqueo unilateral recrudecido por la Administración de Donald Trump. Así lo afirmó el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, quien aseguró que Moscú continuará apoyando a La Habana en medio de una situación que ha impactado sectores vitales como la salud, la producción, el transporte, la educación y el abasto de agua.

Texto: Telesur, Diario Vea

“Ayer se celebró una importante reunión en San Petersburgo con representantes cubanos. Cuba está bajo un bloqueo total, está aislada. Un buque ruso ya rompió ese bloqueo y ahora se está cargando el segundo. No dejaremos a los cubanos en apuros”, sentenció Tsiviliov.

El arribo del Anatoly Kolodkin

Esta declaración surge apenas dos días después de que el petrolero ruso Anatoly Kolodkin atracara en el puerto de Matanzas con 100.000 toneladas de crudo. Este cargamento representa un hito, al ser el primer suministro de petróleo que logra llegar a la isla en tres meses, luego de que Washington ejerciera presiones diplomáticas y financieras para obligar a países como Venezuela y México a suspender sus envíos de energía a Cuba.

Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, reafirmó este miércoles 1° de abril la solidaridad de Moscú, calificando a la isla como su aliado y socio más cercano en el Caribe.

Subrayó que este respaldo no es circunstancial, sino una «postura histórica» frente a las presiones externas.

​Gratitud de La Habana

Ante el arribo del combustible, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su agradecimiento al gobierno ruso y al presidente Vladímir Putin, a través de sus redes sociales.

“Gracias Rusia. Nos traen la certeza de una amistad probada en los más duros momentos. Ya se trabaja en la descarga, procesamiento y distribución de este embarque, que aunque insuficiente en medio de la aguda escasez, aliviará de manera gradual la situación”, escribió el mandatario. Asimismo, Díaz-Canel reivindicó el derecho soberano de Cuba a importar combustibles «sin ningún tipo de injerencia ni presiones».