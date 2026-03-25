Venezuela se posiciona como un polo de inversión global: seguridad y recursos estratégicos atraen capital internacional

En un mensaje dirigido a la comunidad internacional, durante la IV edición de la Cumbre «Prioridad en Iniciativas de Inversión Futura» la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó este miércoles el papel del país como un destino de alto potencial para el capital global, fundamentado en una combinación única de recursos naturales, energía, agua y minerales estratégicos.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa Presidencial – Medios Nacionales / Fotos: Prensa Presidencial.

Delcy Rodríguez participa en la Cumbre Prioritaria del Foro de Inversiones Internacionales (FII)

Durante su intervención, Rodríguez subrayó que el Ejecutivo nacional trabaja incansablemente para ofrecer un entorno fértil y seguro a los inversionistas que buscan desarrollar proyectos de gran escala. “Venezuela posee la combinación perfecta de recursos. Estamos trabajando para que cada inversor encuentre aquí un terreno fértil y seguro”, enfatizó.

Crecimiento sostenido y apertura legal

Las declaraciones de la mandataria se dan en un contexto de recuperación económica significativa. Según datos presentados por la propia Rodríguez en la Memoria y Cuenta de 2025, la economía venezolana cerró el año pasado con un crecimiento del 8,5%, acumulando 19 trimestres consecutivos de expansión. Este repunte ha estado impulsado por el sector petrolero, que en diciembre de 2025 alcanzó una producción de 1,2 millones de barriles diarios, así como por la inversión en hidrocarburos y la rehabilitación de servicios estratégicos .

En línea con esta reactivación, el gobierno ha reforzado el marco legal para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones. La presidenta encargada recordó que instrumentos como la Ley Antibloqueo y los Contratos de Participación Productiva (CPP) han permitido movilizar inversiones preliminares superiores a los 900 millones de dólares en 2025, incluso en un contexto de sanciones internacionales .

Asimismo, se ha modernizado la normativa para alinearse con estándares internacionales. La Providencia N° 025 de la SUNAVAL, publicada en 2025, establece un marco unificado para la prevención de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, ofreciendo mayor transparencia y confianza a los mercados formales .

Seguridad: Un activo clave para la inversión

Uno de los puntos centrales del discurso de Rodríguez fue la seguridad ciudadana, un pilar fundamental para la estabilidad económica. La mandataria aseguró que Venezuela cerró 2025 con una tasa de homicidios de 3 por cada 100.000 habitantes, una cifra que contrasta drásticamente con el promedio de América Latina, que ronda los 16 homicidios por cada 100.000 habitantes .

Este logro en materia de seguridad no solo mejora la calidad de vida de los venezolanos, sino que consolida un entorno de estabilidad que ofrece garantías reales a los inversionistas. “Venezuela está tranquila, en calma y segura”, afirmó la mandataria, destacando que este factor es decisivo para la instalación de nuevas empresas y el desarrollo de proyectos productivos a gran escala .

Diversificación y alianzas internacionales

Más allá del petróleo, Venezuela está abriendo sus puertas a la inversión en sectores clave como la minería estratégica y la agroindustria. Recientemente, el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, presentó ante inversionistas indios el potencial del país en minerales críticos, destacando reservas certificadas por 2.700 toneladas de oro y recursos significativos de níquel, bauxita y hierro .

En este sentido, la presidenta encargada aclaró que si bien todas las inversiones extranjeras son bienvenidas, deben estar orientadas a impulsar la producción nacional. “Toda inversión extranjera debe impulsar la producción nacional”, ha reiterado Rodríguez, subrayando que el objetivo es que el capital foráneo actúe como catalizador del desarrollo industrial interno y no como un sustituto de la clase empresarial venezolana .

Además, el país ha fortalecido alianzas geopolíticas clave, como la asociación estratégica con Rusia, que ha permitido la extensión de acuerdos de cooperación en los sectores de petróleo, gas y minería, movilizando inversiones específicas para la producción de crudo en campos conjuntos.

Una invitación a la recuperación

Con estos argumentos, la Mandataria Encargada hizo un llamado a la comunidad internacional a ser parte activa de la nueva etapa de recuperación y crecimiento de Venezuela. “Es una invitación a ser parte de esta etapa de recuperación y crecimiento, donde la rentabilidad financiera se encuentra con la responsabilidad social en el corazón del continente”, concluyó Rodríguez, presentando al país no solo como un destino de negocios, sino como un socio confiable para la construcción de un futuro próspero.