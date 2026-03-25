Compañía Nacional de Teatro celebra el Día Internacional del Teatro con lectura, libro y comedia

Este viernes 27 de marzo, a las 5:00 p.m., la Compañía Nacional de Teatro (CNT) abrirá las puertas de la sala Román Chalbaud del Teatro Alberto de Paz y Mateos para celebrar el Día Internacional del Teatro. Con entrada gratuita hasta completar el aforo, la jornada rendirá homenaje a la identidad venezolana a través de la palabra y el arte escénico.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa CNT – Prensa MPPC / Fotos: Prensa CNT

El evento, organizado junto al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), ofrecerá una tarde que combina la reflexión universal del teatro con la creación literaria y la producción escénica nacional.

Un mensaje universal para iniciar la celebración

La jornada comenzará con la lectura del mensaje del Día Mundial del Teatro, texto que cada año escribe una figura destacada de las artes escénicas internacionales. En 2026, el encargado de redactar este mensaje ha sido el reconocido actor estadounidense Willem Dafoe, ganador del León de Oro del Festival de Venecia por su trayectoria y cuatro veces nominado al Premio Óscar.

La lectura estará a cargo de la actriz Dora Farías, integrante del elenco estable de la CNT, quien dará voz a las reflexiones del célebre intérprete sobre el papel del teatro en el mundo contemporáneo.

“Dramas de la Patria”: El nuevo libro de Luis Britto García

Posteriormente, se realizará el bautizo del libro “Dramas de la Patria” , una publicación de Monte Ávila Editores Latinoamericana en colaboración con la CNT. La obra, escrita por el destacado intelectual venezolano Luis Britto García, explora la historia y las tensiones sociales de la identidad venezolana desde una mirada crítica y profunda.

Luis Britto García, Premio Nacional de Literatura 2016, es autor de obras fundamentales como Paralelo 40, Rajatabla y los ensayos reunidos en El pensamiento venezolano, siendo reconocido por su aguda reflexión sobre la historia, la cultura y las estructuras de poder en Venezuela.

“Secuestro Rosa”: Una comedia para cerrar la noche

Como cierre de la celebración, el escenario recibirá la obra de Chabasquen Producciones “Secuestro Rosa” , pieza escrita por Elio Palencia bajo la dirección de Rufino Dorta. Esta divertida comedia, recomendada para mayores de 12 años, retrata la Venezuela de los años noventa a través de los dramas femeninos de la época.

Sobre la obra

“Secuestro Rosa” es una pieza teatral en un acto estrenada originalmente en 1990 que se ha convertido en un clásico del repertorio venezolano contemporáneo . La trama sigue a cuatro vendedoras estrella de la empresa de venta por catálogo Vulbidish S.A. —Beatriz, Ana Cecilia, Nancy e Irma— quienes, tras ser despedidas, deciden secuestrar a su jefa, la licenciada Gloria Albarenga Fleury .

Lo que comienza como un plan de venganza se convierte en una reflexión hilarante y conmovedora sobre la precariedad laboral, la amistad, la manipulación del consumo y la lucha por encontrar un lugar en una sociedad que relega a la mujer a roles subordinados . La obra utiliza el humor para abordar temas profundos como la alienación, la falsa solidaridad y la necesidad de construir identidades auténticas más allá de las impuestas por el sistema .

La puesta en escena actual, bajo la dirección de Rufino Dorta, destaca por su escenografía sencilla basada en plataformas y telas que marcan el límite entre la realidad y la fantasía, acompañada de melodías de los años noventa y divertidas coreografías a cargo de Yoel Rodríguez . La dirección musical está a cargo de Alejandro Capote.

Elenco

El elenco está conformado por:

– Dora Farías

– Yurahy Castro

– Ariana León

– Angélica Rinaldi

– Yendy Vegas

– Omar Churión

– Jesús Plaza

Temporada regular

Cabe destacar que “Secuestro Rosa” forma parte de la programación regular de la CNT para el primer semestre de 2026, presentándose en la sala Román Chalbaud del Teatro Alberto de Paz y Mateos desde el 19 hasta el 30 de marzo . Las funciones regulares son de jueves a sábado a las 6:00 p.m. y los domingos a las 4:00 p.m., con un costo de Bs. 2.000 . La producción ofrece promociones especiales: los jueves la entrada es gratuita para mujeres y los viernes hay promoción de 2×1 .

El Teatro Alberto de Paz y Mateos: Un espacio para las artes escénicas

El Teatro Alberto de Paz y Mateos, sede de la Compañía Nacional de Teatro, está ubicado en la calle Dr. Ramos, sector Las Palmas, en Caracas. El recinto cuenta con estacionamiento gratuito, seguridad y una cafetería para la comodidad de los asistentes .

Para mayor información sobre la programación de la CNT, los interesados pueden seguir las actualizaciones a través de la cuenta de Instagram @cnteatro_ve y en Facebook como: Compañía Nacional de Teatro de Venezuela.

Evento: Celebración del Día Internacional del Teatro

Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Sala Román Chalbaud, Teatro Alberto de Paz y Mateos (calle Dr. Ramos, Las Palmas, Caracas)

Entrada: 2.000Bs. con promociones según el día.

Programa:

– Lectura del mensaje de Willem Dafoe por Dora Farías

– Bautizo del libro “Dramas de la Patria” de Luis Britto García (Monte Ávila Editores)

– Presentación de la obra “Secuestro Rosa” de Elio Palencia (Chabasquen Producciones)