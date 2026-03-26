Realizaron encuentro de fe y unidad por la libertad de Maduro y Cilia en la plaza Bolívar Civil de Caracas

En un ambiente de profunda espiritualidad y compromiso patriótico, se llevó a cabo este miércoles 25 de marzo en la noche, una eucaristía en los espacios de la plaza Bolívar Civil, en Caracas, con el objetivo de elevar oraciones por la paz y la justicia, en víspera de la audiencia de presentación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Prensa MPPC / Fotos: Elina Tineo / Roiner Ross

La plaza Bolívar Civil se encuentra entre el Palacio de Justicia y la Av. Bolívar, en La Hoyada, donde una emblemática estatua del Libertador se encuentra enfrente de la avenida que lleva su nombre.

La ceremonia religiosa contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal; la alcaldesa del municipio Bolivariano Libertador, Carmen Meléndez; el jefe de Gobierno, Nahúm Fernández, entre otras autoridades del tren ministerial y líderes comunitarios, quienes se unieron al pueblo en un acto de respaldo moral y espiritual.

La misa fue oficiada por el padre José Numa Molina, quien destacó la importancia de la integridad y el servicio público como formas de amor al prójimo. Molina hizo un llamado a mantener la serenidad y la cohesión nacional, enfatizando que “el deseo de sumar al bienestar del país debe prevalecer sobre cualquier mezquindad o intento de desestabilización”.

El acto concluyó con un mensaje de esperanza y unidad, reafirmando que el liderazgo del país se mantiene firme en su estrategia de trabajo y defensa de la soberanía.