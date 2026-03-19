Delcy Rodríguez recibe Copa del Clásico Mundial de Béisbol

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, recibió la Copa del Clásico Mundial de Béisbol en el Palacio de Miraflores, tras la victoria lograda por la selección venezolana de Béisbol en el Clásico Mundial, victoria obtenida la noche del martes 17 de marzo, en el juego contra la selección de los Estados Unidos. La Jefa de Estado encargada recibió la copa de manos de Aracelys León, presidenta de la Federación Venezolana de Beisbol.

Texto: Últimas Noticias

«Estamos orgullosos de ser venezolanos y venezolanas 100%, orgullosos de nuestro territorio, de nuestro país, de lo que significa nuestra historia. De verdad que hicieron vibrar la fibra más profunda de Venezuela», dijo al referirse al equipo campeón.

Felicitó a los 20 países participantes y en especial al equipo de EEUU, que se enfrentó al equipo de Venezuela.

Copa de Venezuela en Clásico Mundial de Béisbol 2026 es recibido por Delcy Rodríguez en Miraflores

Paseo de las Estrellas será construido en la Plaza de la Juventud

«Anoche vimos una extraordinaria participación de Ronald Acuña, vimos tu mensaje», dijo tras comentar la solicitud del grandeliga sobre la aprobación de la construcción de un Paseo de Las Estrellas, lo cual fue aprobado por la mandataria nacional.

«El Paseo de Las Estrellas estará en la Plaza de la Juventud, con los nombres de ustedes, para que sus nombres brillen en cada una de esas estrellas y que cada una signifique la historia de cada uno, la historia que los hizo crecer, con sus sacrificios, detrás de cada uno de ellos está la historia del sacrificio de una familia venezolana, la historia del sueño de un niño», dijo.

La presidenta encargada también envió sus felicitaciones a la organización de las Grandes Ligas por este evento, cuyo triunfo Venezuela obtiene por primera vez en la historia y quiero también felicitar a todos los equipos participantes, 20 países en total».

La Copa recorrerá el país

La Jefa de Estado encargada recibió la copa de manos de Aracelys León, presidenta de la Federación Venezolana de Beisbol. Informó que la copa recorrerá todo el país, para que todos los venezolanos puedan disfrutarla.

«Esta copa que generosamente nos enviaron nuestros jugadores, recorra el país, como símbolo de la perseverancia, de querer ser victorioso e indestructible, que vaya con la bandera tricolor, por toda la patria», dijo.

La presidenta encargada decretó el 17 de marzo como el Día Nacional del Béisbol Venezolano en homenaje al triunfo de la selección venezolana en la Copa Mundial. «Estamos haciendo gestiones para que nuestros jugadores puedan estar aunque sea un día en el país, para que puedan abrazar al pueblo y a su familia, para que puedan sentir la emoción del pueblo venezolano», expresó.

También anunció que aprobó una dotación especial a los más de mil clubes de béisbol que existen en el país e informó que el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se encargó de la rehabilitación de más de mil estadios del país.

Que gane el mejor y siga la vida: el mensaje a EEUU

La presidenta encargada comentó la importancia del desarrollo de los deportes como el béisbol en el desarrollo y sanidad de los niños y jóvenes, poniendo como ejemplo al Sistema de Orquestas y al Movimiento teatral César Rengifo.

«Donde hay un deporte hay un niño o un joven lejos de la violencia, de las drogas, así como en el Sistema de Orquestas Simón Bolívar, cada niño con un violín, con un cuatro, es un niño para la vida, para la construcción, para la esperanza, para el amor. Cada niño en el deporte es un niño que no está en violencia, que no está en drogas, es un niño que aprende a relacionarse en términos sanos de lo que debe ser la competencia con un adversario», dijo.

«Quiero felicitarlos porque en este clásico, en esta competencia, hemos demostrado que desde la contienda deportiva podemos competir , que gane el mejor y que siga la vida. Y eso es lo que queremos en las relaciones bilaterales con el gobierno de los Estados Unidos. Quiero agradecer a la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, ayer estuvo viendo el juego completo, una final bien peleada, allí se peleó en cada pitcheo».

Rodríguez destacó el trabajo de Michael García, quien fue destacado como el jugador más valioso, así como a Omar López, el manager y Salvador Pérez, el cacher del equipo, por su extraordinaria labor y saludó a los jugadores Miguel Cabrera, Ronald Acuña y saludó el home run de Abreu, que dieron lo mejor de sí.

«Lo más importante en una competencia, lo más importante para la vida es que cuando hay tropiezos, nunca desmayemos, que ante las dificultades, nos crecemos. Cuando empataron el juego, pedí a Dios que nuestros jugadores no se achicopalen y vengan con más fuerza, y así fue. Y ese es el mensaje para Venezuela, seguir con más fuerza”.