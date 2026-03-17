¡Venezuela vence a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol y pasa a la final por primera vez en la historia!

La selección de béisbol de Venezuela derrotó de una forma espectacular a su par de Italia 4 carreras por 2 en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol, remontando nuevamente el marcador, tal y como lo hizo en los cuartos de final ante Japón el sábado pasado.

Desde el segundo inning la selección italiana se fue arriba dos carreras a cero, hasta que en la quinta entrada un jonrón solitario de Eugenio Suárez logró la primera carrera venezolana.

En el séptimo inning, sendos batazos consecutivos de Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arraiz, impulsando una carrera cada uno, lograron empatar el partido y ponerlo 4 a 2. La selección dirigida por Omar López, con pitcheo abridor de Keider Montero, venció así a la de su compatriota, el mánager ítalo-venezolano Francisco Cervelli, quien contó con ocho jugadores venezolanos y el pitcheo inicial de Aaron Nola.

Venezuela pasa por primera vez a la final del Clásico Mundial de Béisbol, y se enfrentará este martes 17 de marzo a las 8:00 p.m. a la selección de Estados Unidos, en el Loan Depot Park de Miami. El partido será transmitido por TVES, IVC, Televen y Venevisión en Venezuela, y por FOX Deportes en Estados Unidos.

“Mañana una contienda sana en el cara a cara con Estados Unidos. Arriba Venezuela, muchachos! Aquí los vamos a recibir como lo que son: unos campeones”, señaló la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un video publicado poco después de la victoria venezolana.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltó la victoria de la selección de béisbol venezolana, pero con su habitual estilo provocador realizó insinuaciones políticas de carácter colonialista. “Se ven muy bien. ¡Cosas buenas le están pasando a Venezuela últimamente! ¿Me pregunto de qué se trata toda esta magia? ¿ALGUIEN QUIERE SER EL ESTADO #51?”, dijo en su cuenta en la red social Truth.