Presidenta encargada decreta Día de Júbilo Nacional no laborable por la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, informó este martes por la noche que este miércoles será Día de Júbilo Nacional no laborable por el espectacular logro de Venezuela como campeón en el Clásico Mundial de Béisbol.



“He decidido decretar mañana como Día de Júbilo Nacional, no laborable, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales, para que nuestra juventud salga a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar. ¡Mañana todos al gran concierto Venezuela triunfa unida!”, escribió en redes sociales.

El decreto también abarca instituciones educativas, incluyendo las de educación universitaria.

En un video anexo, la presidenta encargada manifestó: “Hoy todo el mundo aquí en nuestro país está de verdad demasiado feliz. Yo quiero, en nombre de nuestro pueblo y del gobierno de Venezuela, agradecer y abrazar a cada uno de nuestros jugadores. Primera vez en la historia que Venezuela queda campeón en este evento deportivo. Como decimos nosotros: Honor al vencido y gloria al vencedor. ¡Gloria al bravo pueblo de Venezuela! Adelante, muchachos. Ustedes representan cada cielo, cada mar y cada tierra de esta hermosa Patria, de nuestro Libertador, Simón Bolívar. ¡Felicitaciones!”.

“Este triunfo es la victoria de la pasión, el talento y la unión que nos caracteriza como venezolanos. Un logro que quedará para siempre en el corazón de nuestro país. ¡Viva Venezuela!”, escribió en redes sociales la presidenta encargada de Venezuela.