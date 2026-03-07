Estrenan documental “Portal: Sinfonía para el tambor” en la Cinemateca Nacional

Los espacios de la Cinemateca Nacional, en el Museo de Bellas Artes, abrieron sus puertas este viernes 6 de marzo para el estreno del documental “Portal: Sinfonía para el tambor”. La producción de 33 minutos, realizada por Humana Cine, registra la poderosa experiencia de la agrupación afrovenezolana Herencia junto al Sistema de Orquestas Juan José Landaeta.

Texto: Angie Vélez / Fotos: Cinemateca Nacional

Vladimir Sosa Sarabia, presidente de la Cinemateca, calificó la obra como una fusión magistral entre el tambor y la formación académica, destacando que “es una expresión brutal de nuestra identidad”. Por su parte, el director Daniel Yegres, resaltó el valor de documentar lo propio: “Ustedes tocan lo que nace aquí, el tambor venezolano. Esa combinación es la fuerza de la venezolanidad exponencial”.

Mónica Mancera, integrante de Herencia, informó que el documental ya está disponible en YouTube y confirmó que se espera su próxima transmisión a través del sistema de medios públicos nacionales, además de proyecciones en China y Rusia. El audiovisual celebra a Caracas como Ciudad Creativa de la Música, demostrando que la integración entre la orquesta y el tambor es el reflejo de un mismo lenguaje universal.

La jornada no se quedó solo en la pantalla. Al finalizar la proyección, la energía se desbordó a las afueras de la Cinemateca, donde el público pudo disfrutar en vivo del repicar de los tambores de la agrupación Herencia. Fue el cierre perfecto para una jornada donde la teoría del documental se transformó en pura vibración y raíz.


