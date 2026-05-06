Caracas se viste de tradición: Gran Velorio de la Cruz de Mayo en el Centro Simón Bolívar

La esencia más pura de la venezolanidad llega al corazón de la capital. El Instituto de Artes Escénicas y Musicales (IAEM), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), invita al público a participar en el gran “Velorio de la Cruz de Mayo”, una celebración que promete ser una vitrina vibrante para la defensa de nuestra identidad nacional .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa MPPC – Prensa Nacional / Fotos: IAEM – Redes Sociales

La cita es este jueves 7 de mayo a partir de las 2:00 de la tarde en la planta baja de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, ubicado en la populosa parroquia de El Silencio .

Un cierre con sabor a taller

Este encuentro no es un evento aislado, sino la espectacular culminación del taller de formación titulado “Armemos el Velorio” , el cual se desarrolló durante ocho semanas . El profesor Juan Pérez, presidente del IAEM e impulsor de la actividad, explicó que los participantes no solo aprenderán sobre la tradición, sino que serán los protagonistas de la jornada.

“Cada persona que formó parte de esa experiencia participará en esta actividad final. También pueden hacerlo quienes deseen asistir. La idea es que traigan su cruz para unirlas en un solo altar. Invitaremos a los decimistas, tocadores y cantadores a sumarse a esta celebración”, comentó Pérez

La poética de la cruz

Durante el proceso formativo, los asistentes se sumergieron en la compleja pero hermosa métrica de la décima y la cuarteta, enfocándose en la rima, la métrica y, sobre todo, la coherencia de los mensajes. “No se trata solo de crear versos al azar; cada uno debe transmitir un mensaje claro y tener una estructura adecuada”, detalló el profesor .

Una tradición que une a Venezuela

La celebración de la Cruz de Mayo es una de las manifestaciones cultural-religiosas más arraigadas en el país, declarada Patrimonio Cultural, que fusiona la fe católica con elementos ancestrales y la exaltación de la naturaleza para pedir por las cosechas . En lo que va de mes, diversos actos culturales se han desplegado en espacios como el Eje del Buen Vivir en Bellas Artes y en poblaciones como Guatire y Naiguatá, demostrando que la tradición sigue más viva que nunca .

La actividad en el Centro Simón Bolívar se suma a esta ola de fervor, invitando a la colectividad a unir sus cruces en un solo altar, en un acto simbólico de unión y fe. La jornada contará además con la participación especial de cultores experimentados que acompañarán a los nuevos talentos en esta fiesta de tambores, versos y devoción .

La invitación es abierta a familias, organizaciones sociales y amantes de nuestras costumbres para disfrutar de una tarde donde el aprendizaje, la cultura y la identidad se toman El Silencio.