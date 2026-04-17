Ritmos caribeños resonaron en la sede del Ministerio de Cultura

Del 14 al 16 de abril se realizaron los talleres y conversatorios en el 5to capítulo dedicados a Cuba en el 7mo Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores, Caribe soy: De la tierra donde nace el sol, producido por el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Fue precisamente en estos talleres donde se pudo evidenciar el estrecho y entrañable vínculo que tiene Venezuela con Cuba, lazos que nos unen desde lo histórico y que involucran también el compartir de ritmos y saberes en el Caribe.

La semana inició el martes 14 con el conversatorio “Evolución de la música cubana” a cargo del músico e investigador Franklin Rojas, quien realizó una importante semblanza de la historia de la música cubana, sus orígenes y variedad de ritmos y tendencias que la misa ha tenido a través de la historia.

Luego, tocó el turno al baile a cargo de Niurka “Hera” Muros, conocida como “La dueña de la clave”, quien compartió con una nutrida audiencia de más de 30 asistentes, los pasos y estilos del danzón, el chachachá, el son y el bolero. Esta fue una ocasión especial para encontrarse con asistentes asiduos de este encuentro, así como de la incorporación de nuevas personas que cada vez más desean participar en estos talleres.

El miércoles 15, los espectadores pudieron apreciar una jornada que exploró la percusión cubana a cargo de los maestros Douglas Mora y Tomás Fajardo, en una interesante muestra de destrezas en variantes del danzón y danzonete, la rumba, el yambú, columbia e incluso el guaguancó, donde músicos y percusionistas se integraron a demostrar la ejecución de los diferentes instrumentos percutivos como el timbal o paila, el bongó, la campana y la tumbadora, además de las diferencias que estos géneros musicales ofrecen en localidades como Matanzas y La Habana.

El cierre estuvo a cargo del profesor e historiador Juan Carlos Báez en una interesante clase sobre la formación y los orígenes de géneros y fusiones como el Jazz a la cubana, mambo y chachachá, así como una muestra de los intérpretes que forman parte de la nueva movida musical cubana.

Finalmente, la sede del Ministerio del Poder Popular para la Cultura sirvió de escenario para cerrar el ciclo de este séptimo encuentro con un inolvidable concierto que integró todos los ritmos referidos a los países Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Venezuela, con el proyecto “Caribe canta y baila” presentado por el músico e investigador Noel Márquez acompañado del Grupo Madera.