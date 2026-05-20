La cultura como motor económico: 32 proyectos convierten el arte venezolano en negocio sostenible

En la Expoferia IAEM 2026, gestores culturales presentaron iniciativas que demuestran que el arte puede ser rentable, autogestionable y generar soberanía nacional.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinilos) / PRENSA MPPC / Fotos: Mónica Sánchez

El Complejo Deportivo y Cultural Guayana Esequiba, en San Bernardino, Caracas, fue testigo de un hecho inédito en la formación cultural venezolana: 32 proyectos con visión de negocio presentados por estudiantes del Diplomado en Gestión y Producción del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM) demostraron que el arte, más allá de su valor estético, funciona como un motor económico estratégico.

La Expoferia de Proyectos IAEM 2026 marcó el cierre de la segunda cohorte del diplomado, una iniciativa formativa que, en alianza con Unearte, ha capacitado a creadores y gestores en herramientas de gerencia, producción y logística. Pero, a diferencia de una feria tradicional, estos 32 proyectos no son solo ideas artísticas: son planes de negocios estructurados, validados con criterios de factibilidad económica, investigación de mercado y sostenibilidad financiera.

Del escenario a la gestión: la otra cara del arte

Uno de los testimonios más reveladores provino de Ledy Rivera, bailarina con más de 15 años de trayectoria en la Fundación Compañía Nacional de Danza. Para ella, el diplomado representó un antes y un después en su comprensión del quehacer artístico.

“Es importante aprender sobre el otro lado del arte, porque yo, como bailarina, solo llegaba, bailaba y ya; no sabía que había una metodología de producción, gestión y organización para que se logren los objetivos planificados”.

Rivera presentó “Patrimonio y Movimiento: Raíz y Vuelo” , un proyecto que propone un recorrido vivencial de seis joropos tradicionales en casas patrimoniales de Venezuela, con miras a llevar este espectáculo a nivel nacional.

“Circuito Teatral”: una apuesta por llenar las salas

Por su parte, Erika Zañartu presentó “Circuito Teatral” , una revista digital que se complementa con un podcast audiovisual. Su objetivo es claro: “que la gente llene nuevamente nuestras salas teatrales y conozca nuestra historia”.

Zañartu destacó que el diplomado le permitió descubrir “la cantidad de proyectos culturales a proyectar y un ecosistema de nuevas economías que se están moviendo hoy en día” . Además, subrayó un dato clave para futuros interesados: la formación es gratuita, impartida por profesionales altamente calificados bajo el auspicio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Dramaturgia insurgente: talleres para las 22 parroquias

Otra propuesta que llamó la atención fue la de Lilian Soto, quien presentó el “Taller de Dramaturgia Experimental” , una iniciativa itinerante que planea recorrer las 22 parroquias de Caracas para llevar a las comunidades el arte de componer y estructurar historias para el escenario.

Soto acuñó el término “Dramaturgia Insurgente” para describir su enfoque, que busca “la recolección de nuestra memoria colectiva como una necesidad urgente para nutrir a las nuevas generaciones”.

Un cambio de paradigma: del asistencialismo al emprendimiento

El evento no fue solo una muestra de talento, sino la constatación de un cambio de modelo. Como destacaron los organizadores, el diplomado trasciende la “visión asistencialista tradicional” y coloca al creador en el centro de la cadena de valor, formando a un nuevo perfil de gestor cultural emprendedor capaz de articular, comercializar y autogestionar su trabajo.

El presidente del IAEM, Juan Pérez, expresó su orgullo al ver a los participantes:

“Hombres, mujeres que proyectan una idea que nace de ese quehacer creativo; eso es el florecimiento de la cultura”.

Pérez añadió que este diplomado cumple un “rol estratégico en las comunidades, parroquias y municipios”, formando promotores culturales con altas capacidades de gestión.

¿Qué viene?

Con la culminación de esta segunda cohorte, el Diplomado en Gestión y Producción del IAEM se consolida como una iniciativa fundamental para el desarrollo y fortalecimiento del sector cultural en Venezuela. La expoferia no solo certificó a los participantes, sino que les brindó una plataforma real para la creación de redes de contactos, la concreción de alianzas y la proyección de sus proyectos en el mercado.