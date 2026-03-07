Inaugurada la 21.ª Filven Miranda en el Centro Comercial La Cascada: Abrirá hasta este sábado

Un lugar donde la palabra se transforma en esperanza, diálogo, resistencia cultural y compromiso con la humanidad. Bajo esta premisa fue inaugurada la 21.ª Filven Miranda. Esta edición regional de la máxima fiesta del libro y la lectura del país se desplazó hasta el municipio Carrizal de la entidad mirandina y se instaló en el Centro Comercial La Cascada, donde permanecerá abierta hasta este sábado 7 de marzo.como espacio de resistencia cultural y compromiso con la humanidad

Texto y fotos: Filven

La jornada inaugural contó con la participación del viceministro de Fomento para la Economía Cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) y presidente del Centro Nacional del Libro (Cenal), Raúl Cazal; la autoridad única de Cultura de Miranda, Gabriela Simoza; la alcaldesa del municipio Carrizal, Jeniffer Mujica; la escritora regional homenajeada, Karina Estraño, y la autora nacional invitada Dionys Rivas.

Promoción de la identidad nacional

El viceministro Cazal enfatizó que la Filven continúa su recorrido por toda Venezuela y se consolida como un espacio de promoción de la identidad nacional. “Esa es nuestra pasión, es la manera de ver nuestra identidad, nuestra cultura. Nosotros vivimos con pasión a través de la literatura, de nuestras historias, de todo lo que hoy somos. La resistencia, que hoy vivimos, la vivimos con mucho orgullo”, aseveró.

Asimismo, destacó que esta fiesta del libro y la lectura rinde homenaje al presidente Nicolás Maduro, a la primera dama, Cilia Flores, y al Comandante Hugo Chávez, grandes promotores de la lectura y del pensamiento crítico.

“Si algo nos enseñó Hugo Chávez es que con la lectura podemos tener pensamiento crítico y resistir. Esa es nuestra gran batalla: la batalla de la cultura, la batalla de la identidad, la batalla de nuestra historia”, expresó Cazal, quien reiteró la necesidad de colocar libros a disposición de la población.

En ese sentido, resaltó la distribución de la colección de literatura latinoamericana “25 para el 25”, dirigida a jóvenes y que surgió del esfuerzo conjunto entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) y el Fondo de Cultura Económica de México. “En esa colección está Luis Britto Gracía con ‘Hablapalabra’. Es parte de nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra imaginación. Nuestra soberanía imaginaria está en todos nuestros libros y está circulando por América Latina”, subrayó.

A su vez, celebró el carácter festivo de la Filven. “Si hay algo que traen los libros es mucha alegría, esperanza y paz. Los libros nos ayudan a comprender nuestra historia y nuestro sentido para el futuro”, afirmó.

El espíritu de la esperanza

Por su parte, la autoridad única de Cultura del estado Miranda, Gabriela Simoza, se refirió a la amplia oferta editorial que ofrece la Filven a través de más de 40 stands. “Los libros hoy representan una herramienta poderosísima para seguir promoviendo la paz, para seguir sembrando futuro, esperanza, y sobre todo una sociedad crítica, con argumentos para defender su historia y su futuro”, comentó.

La alcaldesa del municipio Carrizal, Jeniffer Mujica, argumentó sobre la importancia de la lectura como herramienta para la formación de criterios propios frente a la saturación de contenidos en las plataformas digitales. “Entre más libros y menos pantallas nosotros podemos reflexionar y tener una postura crítica sobre lo que está pasando”, dijo.

Citando fragmentos del libro “El espíritu de la esperanza”, del autor Byung-Chul Han, Mujica ofreció una reflexión crítica sobre el sistema neoliberal e invitó a los presentes a confiar en la construcción colectiva del proyecto bolivariano. “Hoy, más que nunca, tengamos esperanza en la Revolución Bolivariana, en la comuna. Tengamos esperanza en que, entre más irreversible hagamos nuestro proyecto desde las bases, la conducción de este proyecto va a tener un buen fin”, indicó.

Voces de la identidad venezolana

Karina Estraño, escritora regional homenajeada de esta edición, cuya obra se centra en la investigación de las culturas afrodescendientes, celebró que la Filven visibilice las raíces del pueblo.

“Hasta ahora nuestro trabajo comienza a emerger. Hay tantas voces que nos hablan de nuestras raíces, de nuestra venezolanalidad. Esa es nuestra verdadera y profunda riqueza como pueblo, nuestra diversidad cultural, nuestras distintas historias, y la lectura nos ayuda a conectar con eso”, dijo.

En ese sentido, la escritora nacional invitada Dionys Rivas señaló que la Filven es lugar de encuentro y reconocimiento colectivo a través de la lectura. “El acto de leer y escribir es un acto colectivo. Estamos leyéndonos cada una y cada uno. Hablábamos de ese espacio cíclico que significa el tiempo, pasado presente y futuro, de cómo lo podemos hilar en una lectura que está revitalizando nuestras historias vivas y los testimonios de nuestras ancestrías que están allí plasmados”, comentó.

La 21.ª Filven Miranda mantendrá sus puertas abiertas hasta este sábado 7 de marzo, ofreciendo una variada programación literaria y cultural para todo público.