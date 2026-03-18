Presidenta (E) Rodríguez nombra nuevo ministro de Defensa y hace otros 5 cambios en el gabinete

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró al general en jefe Gustavo González López como nuevo Ministro del Poder Popular para la Defensa, en sustitución de Vladimir Padrino López, quien ejerció el cargo desde 2014. La mandataria agradeció su gestión, su lealtad a la Patria y su compromiso inquebrantable como primer soldado en la defensa del territorio venezolano.

Texto: Alba Ciudad y Últimas Noticias

​Rodríguez destacó de Padrino López “su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”.

Energía Eléctrica

La presidenta encargada también anunció el nombramiento de Rolando Alcalá como nuevo Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Explicó que él es ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar “y especialista de proyectos eléctricos con gran experiencia nacional e internacional. Ahora asume el compromiso y la responsabilidad de seguir fortaleciendo el Sistema Eléctrico Nacional de nuestro país”. Rodríguez agradeció a Jorge Márquez Monsalve por su desempeño al frente de esta cartera ministerial.

Vivienda y Hábitat

Precisamente, Jorge Márquez Monsalve fue designado como nuevo Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, “quien tendrá la responsabilidad de continuar impulsando políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda digna de los venezolanos”, indicó Delcy Rodríguez. Dio su agradecimiento a Raúl Paredes “por su labor en la conducción de este Despacho”.

Indicó que Márquez seguirá al frente de la Jefatura del Sistema 1×10 del Buen Gobierno y de la Fundación Estadio Monumental Simón Bolívar.

Vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios

Rodríguez también designó a Juan José Ramírez, actual Ministro del Poder Popular de Obras Públicas, como nuevo Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios. “Confío plenamente en su amplia experiencia, capacidad técnica y compromiso demostrado para avanzar en el fortalecimiento de los servicios públicos y la infraestructura en el país”. Ramírez sustituye a Jorge Márquez, quien llevaba esta vicepresidencia sectorial.

Ministra de Transporte

Rodríguez designó como nueva Ministra del Poder Popular para el Transporte he designado a Jacqueline Faría, “con la responsabilidad de fortalecer este sector estratégico para el desarrollo nacional y el bienestar de los venezolanos”. Dio su agradecimiento al vicealmirante Aníbal Coronado “por su labor al frente de este Ministerio, quien irá a nuevas responsabilidades”. Coronado había sido designado el 16 de enero de 2026.

Ministro del Trabajo

La presidenta encargada informó haber designado como nuevo Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo “al magistrado de la Sala Social Carlos Alexis Castillo, abogado, profesor y especialista en Derecho del Trabajo. Agradezco el permiso otorgado por el TSJ para el cumplimiento de sus nuevas funciones. Tengo plena confianza en su profesionalismo y amplia trayectoria en favor del bienestar y derechos de nuestra clase trabajadora”.

Rodríguez extendió su agradecimiento a Eduardo Piñate “por su compromiso en este Ministerio y quien pasará a asumir nuevas responsabilidades”.

​Perfil del nuevo titular de la Defensa

​El G/J Gustavo González López egresó de la Academia Militar de Venezuela en 1982 y cuenta con una extensa trayectoria en la administración pública y el mando de tropas. El oficial desempeñó cargos de alta responsabilidad como la presidencia del Metro de Caracas en 2006 y el comando de la Quinta División de Infantería de la Selva en 2008.

Asimismo, lideró la Milicia Bolivariana a partir de 2011 y se desempeñó como secretario de la Unidad de Seguridad e Inteligencia del Sistema Eléctrico Nacional. ​Desde el 6 de enero de 2026, el General en Jefe asumió como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para robustecer los protocolos de seguridad del Estado.