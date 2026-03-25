Ministro Cazal lideró reunión de trabajo para trazar la hoja de ruta estratégica cultural

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, encabezó una reunión de trabajo con los viceministros, presidentes de los entes adscritos a la institución y directores generales, con el fin de establecer la agenda de trabajo que regirá la gestión cultural en el 2026.

Texto: Prensa MPPC (Claudia Hernández) / Fotos: Gustavo Quintana y Elina Tineo

Durante el encuentro, el ministro Cazal subrayó que la cohesión institucional es la base de los logros alcanzados hasta la fecha. En este sentido, extendió un reconocimiento especial a la fuerza trabajadora del sector por su compromiso y voluntad en el desarrollo de las políticas culturales del país.

El titular de la cartera de Cultura invitó al equipo a implementar la planificación y el trabajo articulado como métodos de gestión, orientando los esfuerzos a elevar la calidad y el alcance de los bienes y servicios culturales, así como a fortalecer la difusión de las diversas expresiones del pueblo.

Los asistentes a la reunión presentaron sus agendas y reflexiones, ratificando su disposición de trabajar en unidad. Con esta hoja de ruta, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) afianza su compromiso con la promoción de la identidad cultural nacional, a través de la ejecución de políticas arraigadas en los valores que definen la venezolanidad.