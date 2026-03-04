Galería de Arte Nacional abre sus puertas a los artistas emergentes con “Taller Abierto: Expo Feria de Arte” 🗓

A partir del próximo sábado 14 de marzo, la Galería de Arte Nacional (GAN) se transformará en un vibrante punto de encuentro entre el público y las nuevas generaciones de creadores venezolanos. La Fundación Museos Nacionales (FMN), en alianza con la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida, inaugura el “Taller Abierto: Expo Feria de Arte”, una iniciativa que se realizará un sábado al mes durante todo 2026 para impulsar la economía cultural y el talento emergente.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa MPPC / Fundación Museo Nacionales / Fotos: Fundación Museos Nacionales

La cita es a las 10:00 de la mañana en los pasillos exteriores y el jardín de la GAN, uno de los espacios museísticos más emblemáticos de Caracas . La propuesta busca crear una plataforma directa de exhibición y venta, donde los artistas plásticos emergentes puedan mostrar su obra sin intermediarios y el público tenga la oportunidad de adquirir piezas originales a precios accesibles.

“Más economía para las culturas”: Un impulso a la creación joven

Esta expo feria se enmarca en el segundo vértice de la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida, titulado “Más economía para las culturas” . Este programa bandera del Estado venezolano, creado para proteger, preservar y potenciar las manifestaciones culturales del país, encuentra en esta iniciativa una vía concreta para fortalecer el circuito económico de las artes plásticas, apoyando directamente a los noveles artistas y facilitando el coleccionismo popular.

Lo más destacable para los expositores es que la Fundación Museos Nacionales garantiza que el 100% del ingreso generado por la venta de las piezas será exclusivamente para el artista, eliminando cualquier comisión o intermediario . Además, la organización del evento correrá por cuenta de la institución, que dispondrá de publicidad, espacio, estacionamiento y seguridad durante toda la jornada, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Libertad creativa y cómo participar

Los artistas interesados en formar parte de esta primera edición, o de las sucesivas convocatorias mensuales, deben saber que la temática de las obras goza de plena libertad creativa. Se aceptarán propuestas en una amplia variedad de modalidades y medios, que incluyen dibujo, pintura, grabado, escultura, diseño y otras técnicas de las artes plásticas.

Para la jornada inaugural del 14 de marzo, la recepción de postulaciones está abierta hasta el próximo 10 de marzo. La inscripción es completamente gratuita y los creadores deben enviar su propuesta al correo electrónico: tallerabiertoexpoventa@gmail.com.

Para conocer a fondo las bases de participación, requisitos y especificaciones, la FMN invita a los interesados a seguir las redes sociales oficiales de la Galería de Arte Nacional, donde se publicarán periódicamente los detalles y actualizaciones de este Taller Abierto que promete convertirse en una cita obligada para el arte venezolano.