CNAC impulsa el talento audiovisual con talleres de escritura creativa y dirección de fotografía

El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) continúa su firme apuesta por la formación especializada del sector audiovisual venezolano. Luego del exitoso inicio de su ciclo de talleres 2026 con la cineasta Carmen La Roche, la institución anuncia una nueva cohorte de formaciones que estarán a cargo de la reconocida guionista Laura Romero y el destacado director de fotografía Julio César Castro, en una iniciativa que busca democratizar el acceso al conocimiento técnico y artístico .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) /Prensa MPPC/ CNAC /Fotos: CNAC

“Pensar en imágenes”: La escritura creativa como herramienta fundamental

A partir de esta semana, la guionista y productora Laura Romero asume el liderazgo del taller Pensar en imágenes: Escritura creativa , una propuesta formativa que llega en un momento estelar de su carrera, tras el reciente estreno de la película La memoria es un caracol, un canto a Luis Mariano , obra que ha sido ampliamente destacada por su particular sensibilidad visual y narrativa .

Romero, egresada de la Escuela de Artes Mención Cine de la Universidad Central de Venezuela, posee una sólida trayectoria en la industria cinematográfica nacional. Su trabajo como guionista y coproductora de la aclamada comedia Más vivos que nunca (2017), dirigida por Alfredo Anzola, le permitió demostrar su capacidad para abordar temas profundos con una mirada esperanzadora y sensible. Esta película, que narra la historia de cinco adultos mayores que escapan de un asilo para cumplir el último deseo de una amiga fallecida, fue concebida por Romero como “un homenaje a los adultos de la tercera edad que han sido excluidos por años, incluso de nuestra cinematografía nacional” .

Actualmente, Romero también desarrolla su nuevo guion de ficción Vuelta en U , un proyecto que ha sido aprobado por el CNAC en la modalidad de Desarrollo de Guion y seleccionado en LabGuion Colombia 2024. La historia aborda la vida de Reme, una adolescente patinetera de Caracas que queda embarazada y debe enfrentar, junto a su joven madre, decisiones difíciles en un entorno adverso, tejiendo “una red de mujeres de distintas generaciones en una especie de viaje que va de la soledad a la sororidad” .

El taller que impartirá Romero busca que los participantes desarrollen la capacidad de traducir emociones y conceptos en lenguaje visual puro, exploren técnicas de escritura creativa aplicadas al ritmo cinematográfico y fortalezcan la estructura dramática de sus proyectos personales, bajo la mentoría de una profesional activa en la industria .

Dirección de fotografía: La mirada que construye mundos

En la primera semana de marzo, también da inicio el taller de dirección de fotografía, a cargo de Julio César Castro, extendiendo la oferta formativa hasta el mes de abril. Esta formación se realizará bajo la modalidad virtual y se llevará a cabo los días sábados de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. .

La dirección de fotografía es uno de los pilares fundamentales del lenguaje cinematográfico, responsable de traducir en imágenes la visión del director y de crear la atmósfera visual que envuelve la narrativa. Bajo la guía de Castro, los participantes podrán adentrarse en los secretos técnicos y artísticos de esta disciplina esencial.

Una política formativa con visión de futuro

Este ciclo de talleres forma parte de la propuesta formativa del CNAC para democratizar el acceso al conocimiento técnico y artístico en el campo audiovisual. El ente rector del cine nacional garantiza una formación que combina la teoría académica con la experiencia práctica del set y la producción real, preparando a las nuevas generaciones para los desafíos de una industria en constante evolución .

Las personas interesadas en participar en el taller de dirección de fotografía pueden realizar su inscripción a través del código QR publicado en las cuentas de redes sociales oficiales del CNAC: @cnac_ve en Instagram y @CNAC_venezuela en X .

Con iniciativas como esta, el CNAC reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la cinematografía venezolana, apostando por el talento nacional y por la formación de calidad como pilares fundamentales para el desarrollo de una industria audiovisual sólida, diversa y con proyección internacional.