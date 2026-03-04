Documental venezolano “Guiomar Narváez en amor sostenido” triunfa en el FemiFest Guadalupe

El cine venezolano sigue cosechando laureles en el ámbito internacional. El largometraje documental Guiomar Narváez en amor sostenido, ópera prima de la realizadora Jinán Al-Shereidah Narváez, fue galardonado con el Premio del Jurado Fémin’Îles en la 30ª edición del FemiFest Guadalupe, un reconocido festival de cine del Caribe enfocado en la mirada y el trabajo de las mujeres.

La ceremonia de clausura, celebrada el pasado 28 de febrero, fue el escenario donde se anunció este importante reconocimiento para la película venezolana, que tuvo su premier mundial en el mismo festival el 25 de febrero en el Cinethéatre du Lamentin de Pointe-à-Pitre .

Un homenaje íntimo a una “Gran dama del piano”

Guiomar Narváez en amor sostenido no es solo un documental; es un viaje profundamente personal y amoroso a la vida y obra de la pianista Guiomar Narváez, narrado desde la mirada cómplice de su hija, la directora Jinán Al-Shereidah Narváez. Con 88 años de edad y una trayectoria que la consagra como Premio Nacional de Música, Guiomar es una figura fundamental en la historia musical venezolana. Es la creadora del movimiento El Piano Venezolano y una pionera en la defensa e interpretación del repertorio académico y popular del país .

La cinta realiza un exhaustivo recorrido por su legado, mostrándola en el centro de una constelación de figuras imprescindibles como Vicente Emilio Sojo, Inocente Carreño, María Luisa Escobar, Aldemaro Romero y la mezzosoprano Morella Muñoz . La historia, escrita por la propia Jinán junto al guionista Carlos Tabares, logra articular la memoria íntima con la historia cultural de Venezuela.

La voz de un jurado con una mirada única

El Premio Fémin’Îles, otorgado por un jurado compuesto por mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, tuvo palabras de especial sensibilidad para describir la obra. En su veredicto, destacaron que es “una hermosa obra cinematográfica sobre una estirpe de mujeres, todas ellas músicos que se transmite de generación en generación” .

El jurado profundizó en el valor de la película, señalando: “En el centro, Guiomar, extraordinaria pianista de renombre mundial, luchadora incansable por inscribir la música académica y la música popular en el panteón venezolano, siembra las semillas de la música en su país y en el mundo. Nos ha gustado la construcción, la articulación de lo íntimo y la cultura venezolana, el trabajo de calidad, la profundidad histórica, la mirada amorosa y rebelde de los hijos… Es una película tan poética como política que nos recuerda que el alma de un país, su lengua, su música y su cultura son elementos de resistencia” .

¿Quién es Guiomar Narváez? Una vida dedicada a la música

Nacida en Pampatar, estado Nueva Esparta, el 27 de abril de 1937, Guiomar Narváez creció en una cuna de músicos. Su padre, Antonio R. Narváez, fue director de la Banda Marcial de Caracas, y su madre, Lucía Malavé, una cantante lírica y pianista cumanesa.

Sus padrinos de bautizo fueron nada menos que Vicente Emilio Sojo y María Luisa Escobar, esta última quien sugirió el nombre de Guiomar en honor a la pianista brasileña Guiomar Novaes.

Su carrera como pedagoga es tan vasta como su legado interpretativo. Ha formado a generaciones de pianistas, incluyendo a figuras como Clara Rodríguez, Luis Manuel Cabrices y Rubén Guzmán, quienes gracias a su formación obtuvieron becas para estudiar en el Royal College of Music de Londres. Fue la primera artista venezolana en grabar un disco compacto en el país dedicado íntegramente a compositores venezolanos y ha actuado como solista junto a las principales orquestas del país. Fundadora de los concursos “El vals venezolano” y “El piano venezolano”, su incansable labor ha sido clave para dignificar y difundir la música venezolana en el mundo.

Un proyecto hecho con el apoyo del CNAC

El documental, culminado en octubre de 2025, es un ejemplo del talento que se apoya a través de las políticas públicas de fomento al cine. La película fue realizada gracias a la Convocatoria Pública del Centro Nacional de Cinematografía (CNAC), obteniendo financiamiento en las categorías de desarrollo de guion y producción de largometraje documental . Este programa, reactivado en los últimos años, ha respaldado a más de 150 proyectos cinematográficos, consolidándose como un pilar fundamental para la industria audiovisual venezolana .

Un estreno con sabor a encuentro cultural

La premier mundial en Guadalupe tuvo un significado especial, ya que Jinán Al-Shereidah Narváez estuvo acompañada por el reconocido actor guadalupeño Gilbert Laumord. Laumord, una figura muy querida por el público venezolano, es recordado por su magistral interpretación del líder haitiano Alexandre Pétion en la película histórica “Bolívar, el hombre de las dificultades” del director venezolano Luis Alberto Lamata .

Con este premio en su haber y la selección oficial en el Latino & Native American Film Festival, “Guiomar Narváez en amor sostenido” inicia su camino por el circuito internacional de festivales. El público venezolano, mientras tanto, espera con ansias su estreno en las salas de cine del país para poder disfrutar de este íntimo y necesario retrato de una de las mujeres más importantes de nuestra cultura musical .