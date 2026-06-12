GAN inaugura exposición “Medio Siglo en Movimiento” para celebrar sus 50 años

En un ambiente cargado de orgullo histórico, la Galería de Arte Nacional (GAN) inauguró este 12 de junio la muestra expositiva “Medio Siglo en Movimiento”, como parte de la celebración del 50.° aniversario de esta institución.

Prensa MPPC (‎Texto: Dayana Martínez / ‎Fotos: Gustavo Quintana y Juan Carlos Lacruz)

El acto inaugural contó con la presencia del vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Ángel Pérez Pirela; el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal; la viceministra de las Artes, la Imagen y el Espacio, Mary Pemjean; y la presidenta de la Fundación Museos Nacionales, Élida Salazar, acompañados de autoridades del ámbito cultural, quienes recorrieron el recinto para apreciar la riqueza del patrimonio artístico venezolano a través de esta muestra.



‎La actividad comenzó con una interpretación del Orfeón Universitario de la Universidad Experimental de las Artes (Unearte). Los cantos de la agrupación marcaron el tono de un encuentro dedicado a la memoria y la evolución creativa de la nación.

‎Durante su intervención, el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Ángel Pérez Pirela, indicó que la celebración de los 50 años de la GAN simboliza el renacer del país a través de la búsqueda de la belleza. “La Galería de Arte Nacional no es solamente arte gráfico: es el lugar de encuentro de muchas almas. Aquí hemos presentado libros, dictado conferencias y, sobre todo, festejado la belleza de los venezolanos, atravesando periodos que van desde lo prehispánico hasta el arte contemporáneo”, afirmó.

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‎Pérez Pirela destacó, además, el papel del arte como herramienta de resistencia histórica: “El arte venezolano ha sido un lugar de expresión del alma frente a las adversidades. A lo largo de la historia, el arte ha acompañado los movimientos revolucionarios, progresistas y de liberación de nuestro pueblo”.

‎Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, enfatizó que la exposición “Medio Siglo en Movimiento” es un diálogo profundo entre épocas. “Esta muestra no solo revela la evolución de la creatividad venezolana, sino también la existencia del propio pueblo. Es un diálogo que abarca desde nuestros pueblos ancestrales hasta nuestra época, donde se encuentran la hegemonía de un tiempo y la resistencia”.

‎El titular de la cartera cultural reafirmó que, al igual que la vibración y el color en la obra de Jesús Soto, Venezuela se mantiene en constante movimiento, al proyectar sus esperanzas a través de sus artes plásticas.

‎Finalmente, Élida Salazar, presidenta de la Fundación Museos Nacionales, invitó al público a disfrutar de este espacio, al destacar su grandeza arquitectónica y la excelencia museográfica que caracteriza a la institución, la cual invita al estudio y al disfrute profundo del arte.

‎Cincuenta años de memoria visual

‎La exposición ofrece, a través de las diferentes salas, un paseo por la evolución artística y la identidad visual en la nación. En este recorrido se expone cómo el arte venezolano ha transformado la herencia colonial, marcada por el arte sacro y el retrato social, en una herramienta de resistencia y afirmación cultural, a través de las manifestaciones plásticas y visuales de los artistas de los siglos XVII, XVIII y XIX.

‎En otra de las salas expositivas se aprecia la narrativa histórica centrada en la lucha por la independencia, que destaca al Libertador Simón Bolívar y al generalísimo Francisco de Miranda, por nombrar algunos próceres. Esta representación se expande hacia la diversidad étnica, incluyendo la resistencia de los pueblos originarios y afrodescendientes.

Posteriormente, el período republicano del siglo XIX consolidó una plástica enfocada en el costumbrismo y el retrato, alejándose de la temática religiosa.

‎El recorrido de la exposición culmina en el siglo XX, cuando destaca el cinetismo como un movimiento fundamental de la plástica venezolana. Este período refleja la evolución hacia nuevas formas de expresión visual, consolidando a Venezuela como un referente en la vanguardia artística contemporánea.