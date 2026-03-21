Delcy Rodríguez entregó Premio Nacional de Cultura y Premio Glorias Artísticas de Venezuela (+Fotos)

En una ceremonia cargada de identidad y reconocimiento, este jueves 19 la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, encabezó la entrega del Premio Nacional de Cultura 2025 y del Premio Glorias Artísticas de Venezuela en la Galería de Arte Nacional (GAN), en Caracas. Ambos galardones honran la trayectoria y el aporte de creadores a la riqueza cultural del país.

Texto: Prensa MPPC (Claudia Hernández) / Fotos: Prensa Presidencial, Gustavo Quintana y Roiner Ross

El acto contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, y autoridades del ámbito cultural, quienes rindieron homenaje a los premiados en diversas disciplinas.

Premios Nacionales de Cultura y Glorias Artísticas de Venezuela son entregados por Delcy Rodríguez

Rodríguez destacó la importancia de la identidad venezolana como elemento de “resistencia cultural anticolonialista y antiimperialista”. “Si algo ha caracterizado la historia del pueblo venezolano es la resistencia. En cada uno de estos premios están escritas las palabras resistencia y vencedores”, afirmó.

Asimismo, extendió una felicitación a las artesanas y a los artesanos venezolanos en su día nacional, invitando a promover la comercialización y exportación de sus obras para proyectar el talento local a escala internacional.

La mandataria resaltó que la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida, creada por el presidente Nicolás Maduro y dirigida actualmente por Tarek William Saab, apuesta por “una Venezuela de bien, de amor y de encuentro, desde la música, el saber, la poesía y la narrativa”.

Además, ratificó su compromiso con la defensa de la paz en Venezuela. “Estamos venciendo. No tenemos dudas de los pasos que estamos dando para consolidar la paz y la tranquilidad, para defender nuestra soberanía e independencia”, expresó, haciendo un llamado al movimiento cultural venezolano a clamar por el cese de las sanciones contra el país.

Por su parte, el ministro Raúl Cazal explicó que el Premio Nacional de Cultura, entregado anteriormente cada dos años, pasará a ser una distinción anual. “Es importante reconocer nuestros valores y a nuestro pueblo creador. Esta actividad nos permite mostrar la cultura, nuestra identidad, nuestra resistencia y sobre todo nuestra venezolanidad”, señaló.

Cazal subrayó la vitalidad cultural del país, reflejada a través del talento creador en diferentes expresiones artísticas. “Aquí hay poetas, narradores, cantantes, dancistas, hay de todo y eso es lo que nos hace ricos en todos los sentidos”, aseveró.

La jornada tuvo un matiz especial al coincidir con la celebración del Día Nacional del Artesano. En ese sentido, se instaló una feria y experiencia inmersiva artesanal en los espacios de la GAN, donde se exhibieron piezas de creadores y creadoras de todo el territorio nacional.

Referentes de la creación nacional

En esta edición, el Premio Nacional de Cultura reconoció a las siguientes figuras en sus respectivas menciones:

Artes plásticas: Efraín “Chepín” López 👇

Artesanía: Rosaura Funes 👇

Arquitectura: Francisco Javier Pimentel Malaussena

La presidenta del Colegio de Arquitectos de Venezuela lo recibió en su lugar

Fotografía: Carmelo Raydán Ríos 👇

Cine: Tarik Souki Farías 👇

Circo: Oswaldo Barreto Monroy 👇

Saberes tradicionales: Eufracia Zambrano 👇

Cultura popular: Mitiliano Díaz 👇

Literatura: Armando José Sequera 👇

Humanidades: Mirla Alcibíades 👇

Música: Víctor “Papiro” Armas

Recibido por Alí Alejandro Primera 👇

Danza: Miguel Issa 👇

Teatro: Yorlando Conde 👇

Además, se concedieron menciones honoríficas a Nicolasito Agüero, Fanny Morillo, Domingo Rogelio León, Orlando Paredes, Juana Evariste Tinoco, Valmore Nieves, Maria del Valle Ramírez y los morochos Juan José y Juan Ramón Escalona.

Por su parte, los ganadores del Premio Glorias Artísticas de Venezuela fueron Leonel Durán, Estelita del Llano, Juan Manuel Laguardia “Fullchola”, Leonor Fuguett, David H. Cedeño, Chucho Acevedo, Nery Jhonson y Guillermo E. González Briceño.

El evento fue amenizado con diversas presentaciones musicales que recorrieron la sonoridad venezolana, brindando un ambiente festivo para celebrar el talento de quienes dedican su vida a la creación artística.