Venezuela potencia: Impulsan producción agropesquera y consolidan la cultura urbana

En la más reciente edición del programa “Logros de la Patria”, conducido por el Diputado Carlos Sierra, se destacaron los avances significativos en la producción nacional agrícola y pesquera, así como el fortalecimiento de la cultura urbana como herramienta de transformación social.

El encuentro contó con la participación de destacados líderes sociales, productores y artistas, entre ellos: Georgette Topalián (Clase Media Venezuela), Gabriel Hernández (Piscicultor), Niyelsy Núñez (Vértice 3, Gran Misión Venezuela Joven) y Oscar Sánchez (Corazón Urbano), quienes coincidieron en la importancia de la unión nacional para el desarrollo económico.

Propiedad privada y trabajo: Pilares de la estabilidad nacional

Durante su intervención, Georgette Topalián, Coordinadora Nacional de la Organización Civil Clase Media Venezuela, enfatizó la necesidad de mantener el equilibrio de la nación a través del estudio y el trabajo productivo.

“Es fundamental respetar el derecho a la propiedad privada bajo el marco del Artículo 3 de la Constitución, promoviendo una cultura donde el esfuerzo individual y colectivo impulse el bienestar del país”, destacó Topalián.

Piscicultura y Acuicultura: Un potencial sin límites

El sector productivo mostró sus avances a través del piscicultor Gabriel Hernández, quien detalló los planes estratégicos para garantizar la soberanía alimentaria:

Plan Caribe: Integrado por 18 comunas dedicadas a la multiplicación de saberes mediante talleres técnicos.

Plan Agroturístico: Una iniciativa que combina la producción con recorridos educativos sobre el proceso productivo.

Asimismo, representantes de la UNPA y comuneros de la Parroquia San Juan hicieron un llamado a la masificación de la acuicultura urbana como motor de la economía local.

El rol de la mujer en la producción pesquera

La vocera nacional de la UNPA y de “Tejiendo Redes”, Hillary Prieto, subrayó el empoderamiento femenino en el sector. Gracias al apoyo del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, se han financiado proyectos propuestos por mujeres de diversas comunidades, integrándolas activamente en la cadena de comercialización y empleo.

Cultura Urbana: 11 de marzo se consolida como el Día del Rap

En el ámbito cultural, se celebraron los logros de la Gran Misión Venezuela Joven. Niyelsy Núñez anunció que el próximo sábado 21 de marzo se llevará a cabo una gran “Batalla de DJs” en la Plaza de La Juventud, invitando a todo el talento emergente del género urbano.

Por su parte, la rapera Teresa Gómez “Cristonita”, quien ha representado a Venezuela en escenarios internacionales, confirmó sus próximas presentaciones en Colombia y Ecuador. Oscar Sánchez, presidente de Corazón Urbano, concluyó que el objetivo principal es utilizar la cultura como un mecanismo de cambio y paz en las barriadas venezolanas.

Logros de la Patria se transmite todos los jueves a la 1:00pm por TVES, y los lunes a las 2:00pm por Alba Ciudad 96.3 FM