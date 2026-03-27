Alba Ciudad celebra Día Mundial del Teatro con programa especial: Venezuela sin fronteras

En el marco del Día Mundial del Teatro, el noticiero Cultura al Día transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, presentará este viernes 27 de marzo a las 2:00 p.m, el programa especial: “Venezuela sin fronteras”.

Texto: Oriana Chirinos

Bajo una mirada global, el espacio contará con destacados artistas venezolanos que han internacionalizado su propuesta, convirtiéndose en embajadores de nuestra identidad. A través de sus testimonios, exploraremos cómo el teatro nacional derriba muros culturales. Asimismo, conversaremos con representantes de festivales internacionales para conocer cómo se gestan los encuentros que traen a Venezuela lo mejor de otras latitudes.

Invitados y Programación Especial

Para conectar los puntos cardinales donde hoy resuena nuestra voz dramática, contaremos con un panel de creadores de primer nivel:

Carlos Arroyo, director de la Compañía Nacional de Teatro (CNT): Relatará la experiencia de la obra Lírica en el Festival Internacional de Teatro de Córdoba, Argentina.

Relatará la experiencia de la obra Lírica en el Festival Internacional de Teatro de Córdoba, Argentina. Aníbal Grunn (Actor, director y dramaturgo): Realizará la lectura del mensaje anual del Día Mundial del Teatro y compartirá su visión como Coordinador de Programación del Festival Internacional de Teatro de Venezuela (Fesitpven) 2025.

Realizará la lectura del mensaje anual del Día Mundial del Teatro y compartirá su visión como Coordinador de Programación del Festival Internacional de Teatro de Venezuela (Fesitpven) 2025. Sara Azócar (Actriz y directora): Conversará sobre el paso de la obra El Padre de Todos Nosotros por el Festival Iberoamericano de Teatro en Heidelberg, Alemania.

Conversará sobre el paso de la obra El Padre de Todos Nosotros por el Festival Iberoamericano de Teatro en Heidelberg, Alemania. Andreina Polidor (Directora): Abordará sus adaptaciones de clásicos como Las Brujas de Salem, Coriolano y Un Tranvía Llamado Deseo con su agrupación Teatro de la Penumbra.

Abordará sus adaptaciones de clásicos como Las Brujas de Salem, Coriolano y Un Tranvía Llamado Deseo con su agrupación Teatro de la Penumbra. Bárbara Acevedo (Actriz y cantante): Compartirá detalles de la puesta en escena de Viajero del Río en el teatro El Desguace, Buenos Aires.

Compartirá detalles de la puesta en escena de Viajero del Río en el teatro El Desguace, Buenos Aires. Mario Becerra (Actor y músico): Nos guiará por un recorrido curioso sobre las supersticiones del teatro a nivel mundial.

A través de esta edición especial, Alba Ciudad 96.3 FM mantiene su compromiso con la difusión cultural y el talento nacional. La cita es este viernes a las 2:00 p.m., con la conducción y producción de la periodista Oriana Chirinos, para celebrar el legado y la vigencia de las artes escénicas en el mundo.