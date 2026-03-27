Alba Ciudad celebra Día Mundial del Teatro con programa especial: Venezuela sin fronteras

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En el marco del Día Mundial del Teatro, el noticiero Cultura al Día transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, presentará este viernes 27 de marzo a las 2:00 p.m, el programa especial: “Venezuela sin fronteras”.

Texto: Oriana Chirinos

Bajo una mirada global, el espacio contará con destacados artistas venezolanos que han internacionalizado su propuesta, convirtiéndose en embajadores de nuestra identidad. A través de sus testimonios, exploraremos cómo el teatro nacional derriba muros culturales. Asimismo, conversaremos con representantes de festivales internacionales para conocer cómo se gestan los encuentros que traen a Venezuela lo mejor de otras latitudes.

Invitados y Programación Especial

Para conectar los puntos cardinales donde hoy resuena nuestra voz dramática, contaremos con un panel de creadores de primer nivel:

  • Carlos Arroyo, director de la Compañía Nacional de Teatro (CNT): Relatará la experiencia de la obra Lírica en el Festival Internacional de Teatro de Córdoba, Argentina.
  • Aníbal Grunn (Actor, director y dramaturgo): Realizará la lectura del mensaje anual del Día Mundial del Teatro y compartirá su visión como Coordinador de Programación del Festival Internacional de Teatro de Venezuela (Fesitpven) 2025.
  • Sara Azócar (Actriz y directora): Conversará sobre el paso de la obra El Padre de Todos Nosotros por el Festival Iberoamericano de Teatro en Heidelberg, Alemania.
  • Andreina Polidor (Directora): Abordará sus adaptaciones de clásicos como Las Brujas de Salem, Coriolano y Un Tranvía Llamado Deseo con su agrupación Teatro de la Penumbra.
  • Bárbara Acevedo (Actriz y cantante): Compartirá detalles de la puesta en escena de Viajero del Río en el teatro El Desguace, Buenos Aires.
  • Mario Becerra (Actor y músico): Nos guiará por un recorrido curioso sobre las supersticiones del teatro a nivel mundial.

A través de esta edición especial, Alba Ciudad 96.3 FM mantiene su compromiso con la difusión cultural y el talento nacional. La cita es este viernes a las 2:00 p.m., con la conducción y producción de la periodista Oriana Chirinos, para celebrar el legado y la vigencia de las artes escénicas en el mundo.

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Publicado por Luigino Bracci

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