Delcy Rodríguez a Trump: “Debe levantarse el bloqueo contra Venezuela”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró su llamado para el fin del bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra el país por parte de Estados Unidos, durante una jornada de organización de la Consulta Popular del 8 de marzo, celebrada en el estado Sucre. En una actividad desarrollada en el Polideportivo “Félix Lalito Velásquez” de Cumaná, municipio Sucre, la mandataria llamó a confiar en el relacionamiento pacífico con el mundo y envío un mensaje directo al presidente de EE.UU., Donald Trump, exigiéndole el fin del bloqueo económico.

Texto: Telesur

“Como pueblo unido tiene que acabarse ya el bloqueo contra Venezuela, deben levantarse las sanciones contra Venezuela”, afirmó Rodríguez ante la participación del Poder Popular organizado.

Delcy Rodríguez en el estado Sucre, animando a la Consulta Popular Nacional del 8 de marzo

“El pueblo de Venezuela lo merece, ¡ya basta de bloqueo!”, añadió la funcionaria, quien también se refirió a sectores de ultraderecha que, según señaló, han promovido medidas coercitivas e invasiones contra la nación: ¡Ya basta de bloqueo! ¡Ya basta de esa clase apátrida que pidió sanciones, que pidió bombardeo, que pidió invasión!”.

En este sentido, Rodríguez hizo un llamado al encuentro y la convivencia democrática, enfatizando que «llegó el momento de sanar, llegó el momento que Venezuela levante su mano sanadora».

La presidenta encargada convocó a la convicción, la alta conciencia y al poder popular consolidado para participar por la paz del país. Venezuela debe dar un paso adelante en el encuentro y la convivencia democrática, es el momento de sanar heridas que ha dejado el extremismo en el país, indicó.

Esta jornada se enmarca en un proceso de democracia directa y protagónica, donde el Poder Popular del estado Sucre evaluó planes y proyectos comunitarios rumbo a la Consulta Popular Nacional 2026. La participación ciudadana ha sido fundamental para impulsar las iniciativas que serán elegidas el próximo 8 de marzo, fecha que coincide con el Día Internacional de la Mujer.

El pueblo organizado ha postulado más de 36.000 proyectos relacionados directamente con las Siete Transformaciones del Plan de la Patria, en 47.367 consejos comunales a nivel nacional. La consulta del próximo domingo, primera del año 2026, prioriza la «Transformación Económica» (1T del Plan de la Patria) y la consolidación de la «Ciudad Humana para el Buen Vivir» (2T).

Estas acciones buscan robustecer el Poder Comunal, dado que un 33% de los proyectos están ligados a la economía productiva y el 66% a ciudades humanas y servicios.

El compromiso gubernamental incluye fortalecer la Gestión Territorial mediante la transferencia de nuevos financiamientos para cada Comuna, reconociendo el esfuerzo de las bases en este proceso participativo. La actividad en Cumaná forma parte de una gira nacional para evaluar avances y recoger propuestas que serán sometidas a decisión popular.