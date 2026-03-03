¡Homenaje a Cecilia Todd este miércoles! 🗓

 • 0 Comentarios

La Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, a través del vértice de Organización y Participación, invita a toda la comuna y al poder popular organizado a un encuentro cargado de sentimiento y alegría. Nos unimos para rendir un merecido homenaje a la maestra y cultora Cecilia Todd, una mujer que con su cuatro y su voz ha sembrado esperanza en cada rincón de nuestra tierra.

Será una tarde mágica para celebrar su vida en esta “Cantadera colectiva” con motivo de su cumpleaños y el bautizo de su nueva producción discográfica: “Casi de puro soñarte”.

Es momento de reconocer y honrar a quienes, como Cecilia, mantienen viva nuestra esencia a través de la participación comunitaria. ¡Vengan en familia a compartir este gran encuentro!

📍Lugar: Casa de la Cultura y la Libertad Alí Primera, Cuartel San Carlos, Parroquia Altagracia, Caracas.

📆Miércoles 04 de marzo de 2026.

⏰️ 3:00 p. m.

El miércoles 4 de marzo de 2026
Agenda Cultural

El trompo fue el protagonista en el cierre de Viva Venezuela Mi Patria Querida

marzo 1, 2026

Gran Misión Viva Venezuela conmemoró el 27 de Febrero de 1989 con el foro “Venezuela en 4 tiempos”

febrero 28, 2026

Gran Misión Viva Venezuela celebró Octavita de Carnavales por la Paz en la Casa de la Libertad Alí Primera

febrero 22, 2026

Gran Misión Viva Venezuela realiza actividades este sábado para celebrar la Octavita de Carnavales

febrero 20, 2026

Gran Misión Viva Venezuela se desplegó en Mérida durante los Carnavales por la Paz 2026

febrero 20, 2026

Ignacio Barreto: La Gran Misión Viva Venezuela se despliega en todo el país para fortalecer la paz y la convivencia 

febrero 12, 2026

Gran Misión Viva Venezuela se incorpora al Programa por la Paz y Convivencia

febrero 7, 2026

Conmemoran en la Casa de la Libertad y la Cultura “Alí Primera” el 51 aniversario de la fuga del cuartel San Carlos

enero 19, 2026

“Nuestra Cultura es la paz” sigue desplegada en urbanismos de Ciudad Tiuna

enero 19, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios