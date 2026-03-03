¡Homenaje a Cecilia Todd este miércoles! 🗓

La Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, a través del vértice de Organización y Participación, invita a toda la comuna y al poder popular organizado a un encuentro cargado de sentimiento y alegría. Nos unimos para rendir un merecido homenaje a la maestra y cultora Cecilia Todd, una mujer que con su cuatro y su voz ha sembrado esperanza en cada rincón de nuestra tierra.

Será una tarde mágica para celebrar su vida en esta “Cantadera colectiva” con motivo de su cumpleaños y el bautizo de su nueva producción discográfica: “Casi de puro soñarte”.

Es momento de reconocer y honrar a quienes, como Cecilia, mantienen viva nuestra esencia a través de la participación comunitaria. ¡Vengan en familia a compartir este gran encuentro!

📍Lugar: Casa de la Cultura y la Libertad Alí Primera, Cuartel San Carlos, Parroquia Altagracia, Caracas.

📆Miércoles 04 de marzo de 2026.

⏰️ 3:00 p. m.