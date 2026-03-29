Artistas venezolanos celebraron el Día Mundial del Teatro con actividades en todo el país

Con una emotiva ceremonia, se celebró este viernes 27 de marzo el Día Mundial del Teatro en la sala Román Chalbaud del Teatro Alberto de Paz y Mateos, sede artística de la Compañía Nacional de Teatro (CNT). El evento contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal; el director de la CNT, Carlos Arroyo, y figuras del ámbito cultural venezolano.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Foto: Elina Tineo)

La jornada inició con la lectura del mensaje internacional por el Día Mundial del Teatro, escrito este año por el reconocido actor Willem Dafoe e interpretado por la actriz del elenco estable de la CNT, Dora Farías. Posteriormente, se llevó a cabo el bautizo del libro “Dramas de la Patria”, del intelectual y escritor Luis Britto García.

El ministro Raúl Cazal resaltó el arduo trabajo de producción detrás de esta obra, realizada en conjunto por Monte Ávila Editores Latinoamericana y la CNT. Durante su intervención, expresó su admiración por Britto García y subrayó que en la obra se expresan la alegría y la resiliencia del pueblo venezolano.

“Todos tenemos un alma de celebración, tenemos vicisitudes, tenemos escollos, pero siempre lo vemos con humor y eso es algo muy particular de ser venezolano”, afirmó.

Por su parte, Carlos Arroyo, director de la CNT, señaló que esta celebración es el resultado de una suma de voluntades en todo el territorio nacional, impulsada por políticas culturales que han consolidado espacios como el Festival Internacional de Teatro Progresista y el Festival de Teatro Venezolano. En ese sentido, exaltó “las ganas y el cariño” de los hacedores de teatro en todos los estados del país.

Luis Britto García detalló que las piezas reunidas en su nuevo libro resumen su trayectoria en la dramaturgia y rinden homenaje a “las agonías y renacimientos de la Patria”, abarcando desde la época de la conquista hasta la contemporaneidad.

“Dramas de la Patria se llama así porque la patria es un drama, no solo el teatro; es un drama que nos mantiene en una angustia perpetua. Parece a veces que se desaparece, que se muere y que se acaba, pero renace siempre”, indicó el autor.

Asimismo, ofreció una reflexión sobre la identidad nacional. “Todo lo que hay en este libro es, en alguna forma, la historia de Venezuela vista como un teatro o el teatro visto como una historia de Venezuela… El teatro está vivo y la patria está viva”, afirmó.

La celebración concluyó con la presentación de la obra “Secuestro rosa”, de Elio Palencia, con las actuaciones de Dora Farías, Yurahy Castro, Ariana León, Angélica Rinaldi, Yendy Vegas, Omar Churión y Jesús Plaza.