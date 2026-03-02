Inició el 2do Festival de Cine Indio en la sala de la Cinemateca Nacional en Caracas

Con la proyección de la película “Jolly LLB”, este sábado 28 de marzo se inauguró el 2do Festival de Cine Indio en la sala de la Cinemateca Nacional, ubicada en el Museo de Bellas Artes (MBA), en Caracas.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Elina Tineo)

El acto contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal; el embajador de la República de la India, Shri P K Ashok Babu; miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país y autoridades del sector cultural venezolano.

El ministro Cazal destacó la calidad de la cinematografía de la India, cuya producción ha consolidado una identidad propia. “Bollywood para nosotros es un gran ejemplo de esa forma de expresar a un pueblo y su identidad. Han conseguido un código, una forma de hacer cine en competencia con la hegemonía mundial que hay en el cine desde hace una buena cantidad de años”, señaló. Asimismo, instruyó que la programación del festival se extienda a todas las salas de la Cinemateca Nacional en el país.

El titular de Cultura informó que, en el marco de esta jornada, autoridades de Venezuela y la India sostuvieron una reunión bilateral para concretar avances en materia de cooperación cultural. “Agradecemos al pueblo de India que está aquí en Venezuela, en nuestra sala de la Cinemateca Nacional”, agregó.

En ese sentido, el embajador de la India en Venezuela, Shri P K Ashok Babu, destacó que este tipo de eventos “promueven el entendimiento intercultural e inspiran nuevas ideas”. Además, manifestó su interés en que se realicen rodajes de películas indias en lugares emblemáticos del territorio nacional.

El embajador resaltó la evolución de las producciones cinematográficas de su país y el reconocimiento internacional alcanzado, gracias a la innovación tecnológica y a la incorporación de elementos de la cultura, la mitología, la danza y la música de la India. “Con su estilo único, el cine indio ha desempeñado un papel fundamental en la configuración y el reflejo de nuestra cultura: cuestiones sociales, valores familiares y acontecimientos históricos… Las películas indias han dejado una huella indeleble en el cine”, expresó.

La realización del 2do Festival de Cine Indio reafirma el rol del séptimo arte como un puente para la unión entre naciones. A través de la cultura, Venezuela y la India fortalecen sus relaciones bilaterales y consolidan una agenda compartida con múltiples posibilidades de cooperación a futuro.