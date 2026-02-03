Venezuela designó a Félix Plasencia como representante diplomático en EE. UU.

Félix Plasencia fue designado este lunes 02 de febrero como representante diplomático de la República Bolivariana de Venezuela ante los Estados Unidos (EE. UU.). El nombramiento lo hizo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y fue comunicado por el canciller de la República, Yván Gil.

Texto: Diario Vea

Plasencia deberá trasladarse con su equipo a suelo estadounidense en los próximos días, precisó Gil, al ofrecer más detalles del encuentro que sostuvo este lunes la presidenta encargada Delcy Rodríguez con la Encargada de Negocios de los Estados Unidos de América de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu.

En ese sentido, el canciller detalló que en la reunión de la presidenta encargada con la funcionaria estadounidense se hizo «un repaso de la agenda común, sobre todo en los temas energéticos, comerciales, políticos, temas económicos, y la instalación tanto en Venezuela de la Representación diplomática del gobierno de los Estados Unidos, que estará encabezada por la señora Laura Dogu, como la instalación en Washington de nuestra representación diplomática. La presidenta encargada ha designado a nuestro embajador Félix Plasencia como representante diplomático ante Estados Unidos. Estará instalándose con su equipo los próximos días».

«A partir de hoy está esta representante del Gobierno de los Estados Unidos en Caracas, y muy pronto tendremos a nuestro representante diplomático en Washington para acelerar el trabajo diplomático, político, y el trabajo de desarrollar esta agenda común en las áreas económicas políticas y sociales de ambos gobiernos», agregó más adelante.

El 09 de enero Plasencia junto con el militar de carrera y diplomático Orlando Maniglia, integraron la comisión venezolana que viajó a Washington para sostener reunión diplomática en el norte.

Plasencia fue uno de los presentes en la reunión que sostuvo este 02 de febrero la presidenta encargada con Dogu.

Amplia trayectoria diplomática

Félix Plasencia con una amplia trayectoria diplomática. Entre 2021 y 2022 ejerció como canciller de la República. Antes de esa responsabilidad ocupó los cargos de viceministro para Temas Multilaterales del Ministerio para Relaciones Exteriores, así como del viceministerio para Asia, Medio Oriente y Oceanía.