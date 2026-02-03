En Caracas muñequeras y muñequeros celebraron su día

Este lunes 02 de febrero, desde la plaza Bolívar de Caracas y en medio de la mágica artesanía de muñequeras de diversas edades, la Fundación Red de Arte y la Misión Cultura celebraron la Fiesta de las Muñecas 2026: “Manos y Retazos del Amor y la Esperanza”, como parte del Día Nacional de las Muñecas y Muñecos de Trapo, en tributo al legado de la emblemática Zobeyda Jiménez.

Texto: Alba Ciudad (Oriana Chirinos) Fotos: Red de Arte

En este sentido, la viceministra de Cultura y directora ejecutiva de la Fundación Misión Cultura, Karen Millán, también se unió a la celebración en medio de las muñequeras del público, declarando que el movimiento artesano y muñequero es una gran expresión de amor, ya que sus integrantes son “militantes del amor. A mí me parece muy lindo ese nombre que ustedes le pusieron al movimiento muñequero, que lo rebautizaron como amoroso. Es como decir dos veces amor, porque ya en una muñeca hay todo amor”.

En la tarima principal, la viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio, Mary Pemjean, con un muñeco del cantor Alí Primera en mano, expresó que “este cantor está más vivo que nunca, con su voz, con la fuerza espiritual que hoy tenemos que sentir todas y todos. Cada actividad que se hace, cada abrazo que nos damos hoy nos hace más fuertes”.

Al son de la animación de Comunicalle y de Manuelita la Revolucionaria, la presidenta de la Fundación Red de Arte y coordinadora del Movimiento Corazón Artesano, Aracelis García, informó que la celebración reunió a muñequeras de Caracas, Miranda y La Guaira. García también exaltó el legado de artistas como Alí Primera, Aquiles Nazoa y, por supuesto, Zobeyda Jiménez, ya que “todos ellos, con sus manos sencillas, así como las muñequeras de nuestro país, le han legado un referente histórico, cultural y de dignidad a la patria.”

Por otro lado, detalló las actividades que se seguirán realizando en el país, con respecto a la celebración: “A partir de hoy estamos en diversos espacios en todo el territorio nacional, en las tiendas y galerías de la Red de Arte, con exposiciones y con talleres, en escuelas y comunas también, acompañando ese proceso de formación, de apropiación de la identidad nacional, para que el trabajo que hacen estas mujeres sirva como puente entre el pasado y el presente.”

Entre las muñequeras presentes, María Antonieta González, del colectivo comunicacional Comunicalle y quien también personifica al personaje de Zobeyda Jiménez, expresó que en el contexto actual “tenemos que luchar por nuestra identidad, por nuestra soberanía. Qué mejor forma que la parte artesanal. Aquí todos en Venezuela tenemos una identidad que estamos cuidando y protegiendo.”

La actividad también celebró la esencia de la muñequería con presentaciones como “La V de la Matria”, así como canciones interpretadas por Alí Alejandro Primera y Ana Cecilia Loyo. Por último, la ceremonia cerró con el gran bautizo de las muñecas frente a la estatua del Libertador, acto simbólico para homenajear a las artesanas y artesanos que mantienen vigente el poder de la creación tradicional.