Instituto de las Artes Escénicas y Musicales celebra inicio de su 20° aniversario con la tradicional Paradura del Niño

Las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) se llenaron de cantos y oraciones este lunes 02 de febrero con la tradicional Paradura del Niño, actividad que marcó el inicio de la celebración del 20º aniversario del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM).

Prensa IAEM (Texto: Luisa Ravelo / Fotos: Iván Ramírez / José Aular / Luisa Ravelo)

La tradición, proveniente de los andes venezolanos, representa el fin de las celebraciones navideñas y coincide con el Día de la Candelaria, constituyendo una oportunidad para realizar peticiones por la paz, la salud, la familia y la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la Primera Combatiente Cilia Flores.

La actividad incluyó un recorrido por las oficinas de los entes adscritos al MPPC y contó con la participación los estudiantes del taller “Armemos la Paradura”, el ensamble musical del IAEM y los cultores Ricardo Linares, Jesús Paiva, Jeison Cardozo, Jesús Berenzola, José Rafael Bolívar “Mulato”, Arturo Colmenares y Hugo Barroso, quienes protagonizaron cantos de parrandas, aguinaldos y pasodoble.

Asimismo, los trabajadores y las trabajadoras se sumaron a las dinámicas de esta manifestación: búsqueda del niño, levantamiento de pesebre, cantos al niño, adoración en el pesebre y la paradura. El director general del IAEM, Juan Pérez, se mostró complacido por la numerosa participación de personas y su actitud entusiasta hacia la celebración. Además, agradeció el gesto de las cultoras y cultores al atender la invitación a esta jornada.

La celebración de la Paradura del Niño marca el punto de partida para una serie de actividades conmemorativas por el 20° aniversario del IAEM, institución que trabaja de la mano con el pueblo creador para la preservar las tradiciones y el acervo cultural del país.