Entregaron libros de la colección “25 para el 25” en la plaza de la Juventud

Como una iniciativa para fomentar la lectura vinculada al Programa para la Convivencia Democrática y la Paz que impulsa el Gobierno nacional se entregaron este sábado 7 de febrero libros de la colección “25 para el 25” en la plaza de la Juventud, en Caracas.

Texto: Prensa Cenal / Fotos: Mónica Sánchez

La actividad estuvo a cargo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) y se realizó en alianza con la Gran Misión Venezuela Joven.

El Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, cuya coordinación general fue delegada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al ministro de Cultura, Ernesto Villegas, busca consolidar la estabilidad nacional, el diálogo político y la armonía social, luego del ataque militar contra el país ejecutado por el gobierno imperialista de los EE. UU., que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

La entrega de libros en la plaza de la Juventud contó con la participación del viceministro de Fomento para la Economía Cultural del MPPC y presidente del Centro Nacional del Libro (Cenal), Raúl Cazal, quien destacó que la distribución de ejemplares de la colección “25 para el 25” se efectúa en el marco del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz y, además, se hace en solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, principales promotores de la lectura en el país.

“Esto va unido en solidaridad hacia dos personas que son tan comprometidas con la lectura, dos personas que son parte de esta Misión Venezuela Joven y también del ’25 para el 25′, porque Nicolás Maduro fue quien lo impulsó desde el primer momento, en compañía del Gobierno mexicano, para que nosotros tengamos libros para nuestros jóvenes”, expuso el viceministro Cazal.

Subrayó la importancia de fomentar el hábito de la lectura en la juventud como alternativa a la guerra cognitiva y de desinformación en las plataformas digitales. “Los libros son para que nuestra juventud se aparte por un momento de esos elementos digitales que transpiran odio. Con estos libros, con nuestra literatura latinoamericana, lo que se transpira es mucha luz, imaginación, amor, felicidad y placer por la lectura”, indicó.

Cazal subrayó que las obras de la colección “25 para el 25′, editada por el Fondo de Cultura Económica (FCE) de México, para jóvenes de 15 a 30 años, retratan la identidad histórica y cultural de Latinoamérica con autores del Boom Latinoamericano.

La distribución gratuita de estos libros en Venezuela es producto de un convenio suscrito en 2025 entre el FCE y MPPC, representado por el Cenal y Monte Ávila Editores Latinoamericana.

Sedes de Librerías del Sur, centros educativos, espacios culturales, capítulos regionales de la Filven y circuitos comunales forman parte de los puntos de encuentro para la entrega de ejemplares de la colección, conformada en total por 27 títulos.