Ciclo de cine venezolano recorre 13 naciones de África con filmes de Greizon Chacón

En el marco de la conmemoración del 129° aniversario del Cine Venezolano, las embajadas de Venezuela en trece países africanos albergaron un ciclo especial con las películas “Nicolás, el origen” y “Nicolás de Yare a Miraflores”, del cineasta Greizon Chacón. La iniciativa tuvo como objetivo difundir la historia contemporánea del país y promover la solidaridad internacional.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) /Mpp. Cultura/ Fotos: Mpp. Cultura

Las sedes diplomáticas en Argelia, Egipto, Marruecos, Nigeria, Senegal, Guinea Ecuatorial, Congo-Brazzaville, Etiopía, Kenia, Uganda, Angola, Mozambique y Sudáfrica sirvieron de plataforma para estas proyecciones, que lograron conectar con diversos sectores de la sociedad africana. El ciclo se presentó como un ejercicio de Diplomacia Bolivariana de Paz, generando espacios de intercambio cultural y reflexión política.

En cada país, la actividad adoptó un carácter único. En El Cairo, estudiantes egipcios de español participaron en una doble jornada que fortaleció el intercambio académico. En Guinea Ecuatorial, la función tuvo una gran afluencia de público, mientras que en Uganda las películas sirvieron como eje para un debate sobre los procesos sociales venezolanos. En Luanda, Angola, el evento organizado junto a colectivos solidarios culminó con la redacción de cartas de apoyo.

Este amplio despliegue cinematográfico no solo celebró el séptimo arte venezolano, sino que también buscó tejer lazos de hermandad entre los pueblos de África y Venezuela, resaltando la soberanía y la historia de la nación suramericana.