Presidenta encargada recibió al primer ministro de Catar

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles 18 de febrero, en el Palacio de Miraflores, al primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, con el objetivo de consolidar alianzas estratégicas en diversas áreas de desarrollo compartido. Así lo reseñó Prensa Presidencial en su página web.

Texto: Diario Vea – Fotos: Prensa Presidencial

El martes 17 de marzo, el primer ministro de Catar llegó a Venezuela; fue recibido por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Yván Gil, a fin de estrechar y dinamizar la agenda de cooperación bilateral.

Vale recordar que el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y su gobierno, fueron los que facilitaron que el gobierno nacional pudiera obtener el sábado 3 de enero una fe de vida del presidente constitucional Nicolás Maduro, quien la madrugada de ese día fue secuestrado junto con su esposa, la primera dama y diputada a la Asamblea Nacional, Cilia Flores, por tropas estadounidenses que bombardearon zonas civiles y militares de Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua.

La revelación la hizo la noche del viernes 9 de enero la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la inauguración de obras de salud en la parroquia Candelaria, Caracas.

«No quiero dejar de agradecer al emir de Catar, que en las horas más duras de la madrugada» del sábado 3 de enero, «cuando Venezuela estaba siendo agredida» por el imperialismo yanqui, gracias a la ayuda de su gobierno y del primer ministro de la nación, «se pudo obtener la primera fe de vida del presidente y de la primera combatiente. Quiero agradecerle a nombre del gobierno y del pueblo, agradecer su gestión».

Venezuela y Qatar han sostenido lazos de hermandad y cooperación por más de 52 años, vínculos formales (establecidos el 24 de mayo de 1973); y que han trascendido de las alianzas energéticas a una cooperación integral en diversas áreas, recordó por su parte Prensa Presidencial, en su reseña sobre el encuentro.