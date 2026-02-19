Presidenta encargada se reunió con jefe del Comando Sur estadounidense en Caracas

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión este miércoles con el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, quien estuvo de visita en Venezuela.
La información fue difundida por la cuenta oficial en la red social X de Miraflores al Momento @AlMomento_M donde detalla que en el encuentro también estuvieron presentes el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.
La publicación señala:
El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos de América, General Francis L. Donovan, visitó Caracas este miércoles 18 de febrero para sostener una reunión con la presidenta (E.) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón.
Durante dicho encuentro, ambos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, migración, entre otros.
El encuentro ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes.
Por su parte, la cuenta @usembassyve publicó el siguiente comunicado:
El comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general de la Marina Francis L. Donovan; Encargada de Negocios de la Oficina Externa de los EE.UU. para Venezuela, la embajadora Laura F. Dogu, y el Subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire, se reunieron con las autoridades interinas venezolanas en Caracas el 18 de febrero de 2026.
Durante el encuentro, los líderes reiteraron el compromiso de los Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera, en beneficio del pueblo venezolano, de los Estados Unidos y del hemisferio occidental.
Las conversaciones se centraron en el entorno de seguridad, en los pasos necesarios para garantizar la implementación del plan de tres fases del Presidente Donald Trump —particularmente la estabilización de Venezuela— y en la importancia de una seguridad compartida en todo el hemisferio occidental.