Presidenta encargada se reunió con jefe del Comando Sur estadounidense en Caracas

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión este miércoles con el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, quien estuvo de visita en Venezuela.

La información fue difundida por la cuenta oficial en la red social X de Miraflores al Momento @AlMomento_M donde detalla que en el encuentro también estuvieron presentes el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

La publicación señala:

El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos de América, General Francis L. Donovan, visitó Caracas este miércoles 18 de febrero para sostener una reunión con la presidenta (E.) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón. Durante dicho encuentro, ambos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, migración, entre otros. El encuentro ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes.

Por su parte, la cuenta @usembassyve publicó el siguiente comunicado: