Más de 7 millones de temporadistas se movilizaron en Carnavales 2026 (+Balance)

Casi siete (7) millones 400 mil personas se movilizaron por el país durante la temporada de Carnaval. Así lo dio a conocer este miércoles 18 de febrero la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, quien destacó que por octavo año consecutivo La Guaira lideró como el estado más visitado.

Texto: Diario VEA / Fotos: Prensa Presidencial

Al presentar el Balance Carnavales Felices y Seguros 2026 manifestó que está muy contenta por la movilización que se vivió durante el asueto. Con respeto al período del año pasado indicó que creció 17%. En 2025, seis millones 247 mil 933 temporadistas recorrieron la nación esta temporada.

Acompañada de la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, la mandataria encargada destacó que también en estas fiestas se registró un incremento de 7% la ocupación hotelera en comparación al período pasado, ubicándose en casi 2 millones de personas. «Esto tiene impacto en la economía».

Delcy Rodríguez ofrece balance de operativo de carnavales, 18 de febrero de 2026

Eje costero el más visitado

Por su parte Cabello informó que el destino más visitado fue el Eje costero. Destacó que de las más de 7 millones 400 mil personas que se movilizaron en el país, casi 4 millones se trasladaron a las playas. En ese sentido, enumeró que el Parque Nacional Morrocoy, en Falcón, registró 354 mil visitas.

Sin precisar cifras, también enumeró como destinos costeros visitados: El Playón, en municipio Costa de Oro en Aragua; Paseo La Cruz y el Mar en Anzoátegui, y playa Coral y Candileja en La Guaira.

En el acto también participó el gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, quien indicó que hubo mucha actividad permanente en los 468 circuitos comunales; además una de las cosas destacables es la visita a las playas de Barlovento. “Hubo mucho movimiento en nuestro estado”.

Diversión para los chamos

El Plan de la Red Integral de Recreación (REIR) reportó la participación de 8 mil 500 voluntarios en las actividades recreativas brindadas a los niños y las niñas del país, informó por su parte el ministro del Poder Popular para la Juventud, Sergio Lotartaro.

Puntualizó que un total de 140 puntos de alto impacto estuvieron activados en balnearios, playas, ríos y circuitos comunales de todo el territorio nacional.

De igual forma, el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, señaló que durante el asueto hubo muchas actividades deportivas para el disfrute de la familia.

Movilización terrestre

La mayor movilización del pueblo se dio vía terrestre, informó por su parte el ministro del Poder Popular para el Transporte, vicealmirante Aníbal Coronado, quien precisó que el Gobierno nacional desplegó más de2 mil 200 unidades de transporte superficial para movilizar más de 730 mil personas hacia diferentes puntos del país. Recalcó que el destino principal fue La Guaira.

Indicó que se garantizó la conectividad aérea mediante el registro de 590 vuelos nacionales. Estas operaciones permitieron el desplazamiento de más de 33.500 pasajeros.

229 comunas en Caracas con celebración

Jornadas en bicicletas, conciertos y comparsas se hicieron presentes en 299 circuitos comunales de Caracas, detalló el Jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández.

También destacó que se realizó una amplia agenda deportiva. En ese contexto exaltó el senderismo que se vivió en el Parque Nacional Waraira Repano.

Preparando todo para Semana Santa

Luego de la intervención de los funcionarios, la presidenta encargada destacó que el Gobierno nacional se prepara para la Semana Santa 2026. «Hoy es miércoles de ceniza y ya los equipos empiezan también a prepararse. Despedimos el carnaval y empezamos a prepararnos para recibir a la Semana Mayor», expresó.

Destacó que la organización de estas actividades de esparcimiento y sano disfrute reivindican la identidad cultural de los venezolanos y las venezolanas, así como el derecho a la paz, a la tranquilidad. «Reivindica su derecho a una Venezuela de concordia, de tolerancia, de respeto. Aquí esta la verdadera Venezuela, la que debemos sumar para consolidar esta nueva espiritualidad». La ministra Cabello agregó que es un derecho constitucional la recreación del pueblo.

La mandataria encargada añadió que estas temporadas de sano disfrute permiten a los niños y las niñas despegarse de las pantallas, «jugar con tierra, arena, pintarse».