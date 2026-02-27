Omar Vizquel invitó a los venezolanos a visitar la Galería de Arte Nacional

El legendario exgrandeliga venezolano y entusiasta del arte, Omar Vizquel, realizó una visita las instalaciones de la Galería de Arte Nacional (GAN), donde quedó impresionado por la magnitud y calidad de la actual exhibición colectiva que reúne a los exponentes más brillantes del país.

Texto: Prensa FMN

Durante su recorrido, el llamado “Manos de seda” no ocultó su asombro ante la curaduría y el talento nacional desplegado en las salas de la GAN. “Estoy aquí vacilándome esta obra colectiva de los artistas venezolanos más destacados y la verdad es que me quedé loco con la calidad”, expresó en sus redes sociales.

Afirmó que en los espacios exhiben muestras muy coloridas y diversas que llaman muchísimo la atención. En ese sentido, resaltó que en la Galería se ha recolectado un sinfín de talentos, entre los que se encuentra artista el plástico zuliano, Omar Patiño.

El ganador de 11 Guantes de Oro hizo especial énfasis en el trabajo de José Caldas, artista oriundo de Maracay (Aragua), quien ha ganado notoriedad en el circuito artístico nacional. “Hace como dos meses quedó como el artista nacional más reconocido. Lo estaban exhibiendo también en el Museo de Valencia, donde hay puros ‘grandes ligas’”, señaló el exbeisbolista.

Vizquel, quien también es conocido por su faceta como pintor y escultor, aprovechó la oportunidad para invitar a todo el público a no perderse esta experiencia cultural de alto nivel. “Vengan a ver esta obra espectacular. Miren la diversidad y la cantidad de obras de buena calidad que hay. Esto está bellísimo, hermano”, concluyó.

La Galería de Arte Nacional está ubicada entre las avenidas México y Bolívar de Caracas. Frente a la plaza La Juventud y en las cercanías del Complejo Parque Central.