Trova Fest celebra su primer aniversario con gran concierto en el Teatro Bolívar de Caracas

Para despedir el febrero rebelde con música, poesía y un sentido homenaje al Cantor del Pueblo, Alí Primera, el Trova Fest celebrará su primer aniversario este sábado 28 de febrero a las 4:00 p.m. con entrada libre. El evento se llevará a cabo en el Teatro Bolívar de Caracas y contará con la participación especial del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo.



Texto: Alba Ciudad (Angie Vélez) / Fotos: (Alexander Vivas)

La información se dio a conocer este miércoles 25 de febrero desde los espacios del teatro, donde Oriana Ramos, cantautora venezolana y promotora del festival, destacó el recorrido realizado durante este primer año. Tras tres ediciones exitosas que incluyeron el Trova Fest Universitario en junio y el Trova Fest en Navidad en diciembre, el movimiento se consolida como un referente de la canción de autor en todo el territorio nacional.

Ramos señaló que, gracias a las alianzas establecidas con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) y la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida, el público asistente podrá disfrutar de un espacio integral para compartir. “Habrá espacios con dulces y café; no es solamente venir a disfrutar del concierto, sino también tener ese esparcimiento. Es un plan de sábado”, destacó la representante, quien además recomendó llegar una hora antes de lo previsto debido a que el aforo es de 450 butacas.



Por su parte, Carolina Cestari, productora general del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo y directora del Teatro Bolívar, destacó la importancia de utilizar los espacios recuperados en Revolución para que el mensaje de esperanza, diálogo, soberanía y determinación esté a la orden del talento nacional.



Para cerrar este ciclo de celebración, el público podrá disfrutar del talento de una destacada cartelera musical integrada por Leonel Ruiz, José Delgado, Sol Mussett, Ensamble B11, Sandino Primera, el Colibrí del Chiquero, Oriana Cantora, Truko “El Dueño de la Musa”, Lilia Vera, Alí Alejandro Primera y la agrupación Dame Pa’ Matala.

Con esta gala, el Trova Fest reafirma su compromiso con la identidad nacional y la canción necesaria, proyectándose como una plataforma fundamental para el encuentro entre los maestros de la trova y las nuevas generaciones de creadores.